01 Marzo 2019 04:06:00

Izquierda Siniestra

Primero, recordar la vieja máxima de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.



Y segundo, advertir que corrupción no es solo robarse el dinero del erario. También es corrupción abusar del poder, el cerrar los espacios del diálogo, los consensos, la búsqueda de acuerdos.



Corrupción también es reducir, ridiculizar, aniquilar a los que estorban, a los que no son incondicionales, a los críticos, como también es corrupción el imponer funcionarios sin el perfil adecuado para el puesto.



Como citan los evangelios gnósticos: el que tenga oídos para escuchar, que escuche: la más siniestra de las izquierdas en México resulta curiosamente la de orígen priista, más concretamente la del “viejo PRI”, el de los 70s y 80s, que hoy está al frente de la maquinaria de la cuarta transformación y que es capaz incluso de desconocer a las organizaciones de la sociedad civil que la llevaron al poder.



Llegamos al extremo que esas organizaciones ya no son de izquierda, porque la única izquierda es la que diga el Presidente, sólo los que piensen como él y le aplaudan pueden llamarse así. Ahora, los que tengan ojos para ver, que vean: tenemos un Presidente convencido de que todo y todos giran a su alrededor y que resulta la medida de todo lo que es bueno. Sólo él conoce la ruta y la meta.



Y no se exagera, ya lo dijo la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y cito: “Es difícil entender su mensaje y su política social”.



El Presidente goza hoy de un 80% de aceptación ciudadana y el control del Congreso. Puede hacer lo que quiera y eso no puede llamarse democracia, no existe sin contrapesos.



Vivimos simple y llanamente en los linderos de una autocracia y aunque el fondo, el sanear y serenar al país es loable y no se puede desear más que tenga el más rotundo y completo de los éxitos, las formas son francamente preocupantes.