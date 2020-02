17 Febrero 2020 04:10:00

Javier Guerrero en Saltillo

Allá en Saltillo, la capital del estado, se apersonó el secretario general del IMSS, Javier Guerrero, para hacer entrega del nombramiento como titular del órgano de representación del Seguro Social en Coahuila al doctor Leopoldo Santillán Arreygue, esto en las instalaciones de la clínica 89 del instituto…



Ahí el número dos del Seguro Social habló de los retos, de cómo se requiere de un IMSS fortalecido para Coahuila y para los trabajadores afiliados y sus familias….



En el evento estuvo presente también el senador Armando Guadiana, quien le dio el apoyo y espaldarazo al nuevo delegado del Seguro Social…



Por cierto que habrá que ver cómo es que en el arranque de año se reactivan los registros patronales en la zona norte y por ello es que se tienen proyectos y programas para incentivar las inversiones no solo de empresas extranjeras, sino de otras regiones y estados para que lleguen a Piedras Negras y los Cinco Manantiales…



En el año 2019 por la concusión de los trabajos de muchas empresas que subcontrató la cervecera de Nava y que dejaron de operar en esta zona, es que bajó más de mil 500 empleos el registro, pero no fue porque se viva una crisis o algo similar, sino por esa terminación de trabajos…



Se espera que para este 2020 con el tema comercial se recuperen al menos la mitad de esos empleos, pues la frontera de Coahuila vivirá un auge de nueva cuenta…



Gobernador con mucho trabajo en Acuña



Con mucho trabajo, mucho arranque de obra y sobre todo con mucho apoyo para los acuñenses, hoy lunes amanece el gobernador acá en la frontera…



A media mañana tiene programado el arranque de pavimentación del programa “Vamos a Michas” en la colonia Gámez Sumarán para después a mediodía se pondrá la primera piedra de la construcción del Regimiento de Caballería Motorizado en el predio que para tal fin ya se ha dispuesto y desincorporado para el Regimiento de Caballería Motorizado, por el rumbo del aeropuerto…



Esto es para garantizar y fortalecer el tema de la seguridad y que quede la población tranquila y confiada de que todo el trabajo en esa materia es constante…



La inversión es muy fuerte, pero también así de preponderante es que el apoyo del Ejército se mantenga para los coahuilenses y el trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno para que la tranquilidad no se trastoque y cuando así ocurra, la respuesta sea contundente…



No hace muchos días el gobernador ya había estado en Ciudad Acuña para el arranque de una tienda más de la cadena Gutiérrez y para la construcción del Centro de Justicia Penal y hoy ya está de vuelta en esta frontera…



Supervisión a constructoras de vivienda



Algo sucede con el tema de la construcción de vivienda en Piedras Negras, porque por un lado está muy latente el hecho de que la proyección es de crecimiento, pero eso no quiere decir que las viviendas que se edifiquen deban ser de calidad media o baja o que algunos de los urbanizadores abusen y hagan casas de mala calidad o en terrenos no aptos…



No hace muchos años en este espacio señalamos la poca conveniencia de un fraccionamiento muy exclusivo en una zona rodeada de puntos elevados y el mencionado lugar hundido, con una acequia por un costado y una barda perimetral de otra colonia en la parte contraria…



Incluso el Cabildo en aquel año 2012 aprobó excusarlo del área verde por lo exclusivo y arbolado que estaba ese lugar, sin tomar en cuenta los riesgos de inundación…



Apenas unos meses más tarde el agua reclamó lo que era suyo por cauce y fuerza, echando abajo todo lo que se tenía avanzado en urbanización y por suerte nadie aún había adquirido un predio en ese lugar. Hoy está convertido en una zona abandonada…



Ahora bien haría Anselmo Elizondo, responsable de Urbanismo y Obras Públicas, en supervisar de vez en cuando, junto con Infonavit, la calidad de las viviendas que construyen los urbanizadores y desarrolladores, para prevenir y evitar lo que en el junio del 2013 sucedió, para que no se confíen de que no los supervisan y se vayan derechitos…



Consultará Bres paquete de obras 2020



Esta semana el alcalde de Piedras Negras se reunirá con el sector productivo, cámaras empresariales, líderes de la comunidad, clubes sociales y universidades públicas y privadas para una consulta y opinión sobre las obras que consideran se requieren para este año 2020…



Se trata de armar un paquete de recursos combinados con el gobernador Miguel Riquelme que superarían los 260 millones de pesos, lo que habla de inversiones históricas en estos dos años de administración del actual alcalde…



La fecha está por definirse, pero sería en lo que resta del presente mes cuando se convoque a esta reunión…



Emilio de Hoyos repetiría por UDC



En Ciudad Acuña, Unidad Democrática de Coahuila se prepara para la próxima contienda y el partido tomará una decisión de acuerdo a encuestas…



Y si así fuera, la última encuesta de UDC que se realizó en el mes de noviembre y principios de diciembre, la cual la levantó una casa encuestadora que le ha dado muy buenos resultados en los últimos años, el que arrasaba era Emilio de Hoyos, lo cual indica que es muy probable que será el candidato de este partido…



De Hoyos ha sido un digno representante del partido en el Congreso para la zona fronteriza del distrito 01 que tiene a Ciudad Acuña como cabecera de distrito y que comprende además los municipios de Jiménez y Zaragoza, lo cual no duden que trae una ventaja clara..