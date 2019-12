16 Diciembre 2019 04:10:00

Jericó se queda en Vivienda

Jericó Abramo Masso no será candidato a diputado local por el Distrito 14 de Saltillo y se mantendrá al frente de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial en donde tiene tareas de sobra. Además, el exdiputado federal estará en condiciones de tomarse las cosas con calma y evaluar posibilidades frente a las definiciones por venir, de cara a los procesos electorales de 2021.



Abramo Masso, era carta fuerte para el PRI para recuperar terreno en el sector más “fifi” de la capital del estado, en donde Acción Nacional dominó la última elección, pero en el tricolor tienen de dónde echar mano para conseguir buenos resultados.





Los últimos acomodos



Y como las cosas se siguen acomodando en el PRI conforme se acerca el proceso electoral y también, como en cualquier suerte los que estaban, al siguiente día ya no, y aquellos que no figuraban, ahora se pueden convertir en protagonistas, le compartimos los últimos ajustes aplicados por la cúpula priista a la lista de posibles candidatos a diputados locales.



Por el Distrito 1 de Acuña se mantiene Jorge Eduardo Ramón, pero Marcos Villarreal Suday sube al terreno de las posibilidades; en el Distrito 2 de Piedras Negras los priistas siguen firmes con la reelección de Esperanza Chapa, pero en cualquier momento pueden echar mano del exalcalde Oscar López.



Seguros, en los distritos 3 de Sabinas y 4 de San Pedro, continúan “La Chuma” Jesús María Montemayor y Jorge Abdalá Serna, respectivamente.





Sorpresas en Torreón…



Ricardo López Campos está amarrado para el Distrito 5 de Monclova y en el 6, de allá mismo, la definición está entre “Guadalupes”: Oyervides, actual secretaria de Turismo, y Murguía, excandidata a diputada federal.



Graciela Fernandez de Onofre se mantiene como la carta del PRI para el Distrito 7 de Matamoros y en donde hay sorpresas es en el Distrito 8 de Torreón, pues la exdiputada federal Laura Reyes Retana Ramos podría ser la candidata y regresar a la escena política estatal.



En los distritos 9 y 10 de Torreón, se mantienen seguros Eduardo Olmos Castro, a quien incluso los priistas ven como próximo pastor de Coss, y Shamir Fernández Hernández. Otra sorpresa es el nombre de Hugo Dávila, quien va por el Distrito 11. Con estas definiciones, nos comentan, en el PRI buscan privilegiar los perfiles que dominan el territorio, pues se trata de garantizar victorias.





…También en Saltillo



En el Distrito 12 de Ramos Arizpe se escucha el nombre de la exalcaldesa Lilia Flores Boardman, pero nos aseguran que Edna Dávalos trae más puntos a favor y prácticamente la candidatura en la bolsa.



Otra sorpresa es Luz Elena Morales. La extitular de la Secretaría de las Mujeres aparece como carta para el Distrito 13 de Saltillo, y en el 14, también de esta capital, la candidatura está entre la regidora Bárbara Cepeda y la síndica Lydia González Rodríguez.



La exsenadora y exdirigente nacional del movimiento de mujeres priistas, Hilda Flores Escalera, se reincorpora a la política estatal y tendrá la nominación priista por el Distrito 15 de Saltillo, y en el 16, el más sencillo para los priistas, irá Álvaro Moreira.





Con el Gabinete de Seguridad



Este lunes el gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece en Palacio Nacional. Estará como invitado a la sesión del Gabinete de Seguridad, al frente del cual estarán los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; Marina, Rafael Ojeda Durán, y Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.



El Gobernador llega como invitado especial, pues la idea es que exponga detalles sobre lo ocurrido el 1 de diciembre en Villa Unión y sobre la estrategia para repeler el intento del crimen organizado por incursionar a Coahuila, la cual se pone como ejemplo para el resto del país en donde los pistoleros se desplazan en total impunidad.



Riquelme llegará a la reunión acompañado por el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez; el secretario de Gobierno, José María Fraustro y el comandante de la Sexta Zona Militar, Enrique Covarrubias.





Quedará resuelto



Quienes arrancan la semana más intensos de lo normal son los burócratas sindicalizados de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes se manifestarán para reclamar al rector Salvador Hernández Vélez, el pago de aguinaldo. Esa prestación, nos comentan, la esperan desde el 1 de diciembre, aún y cuando el Contrato Colectivo de Trabajo señala el 15 y la Ley Federal del Trabajo, el 20 como máximo.



Pero no es falta de cariño, nos aseguran, sino de recursos y el año pasado ocurrió lo mismo, pues como se trata de participaciones federales, el Gobierno de la 4T las autoriza prácticamente cuando le conviene. Por lo pronto, lo más seguro es que el pendiente quede resuelto este martes.





Arranca semana



Con documentos bajo el brazo, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, abrirá semana en el Palacio de Coss. Como lo anticipamos, en punto de las 10:30 horas comparecerá ante el Pleno para dar a conocer los resultados de su informe anual de actividades y las últimas novedades de las cuentas públicas.



También habrá sesión de trabajo con la comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, y después estará en una reunión del Consejo de Armonización Contable.