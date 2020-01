06 Enero 2020 03:10:00

Jodidos los profes la ASE lo dice

Con decirlo es bastante, ejecutar acción contra cinco organismos de pensiones y seguridad social de Coahuila que aumentaron su déficit en finanzas resulta casi imposible.



Es bueno saber, para futuras reflexiones y decisión del ciudadano, que del 2014 al 2018 el déficit de operación pasó de 502.8 a mil 274 millones de pesos, nada más.



Están en números rojos, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, el Servicio Médico y el Fondo de Vivienda e Instituto de Pensiones.



La Auditoría Superior del Estado (ASE) sostiene que sus finanzas están en números rojos, sin viabilidad financiera.



El remedio y el palito, tendrán que hacerse aportaciones extraordinarias con cargo al presupuesto afectando otros renglones de gasto social y operativo, dictaminiaría la ASE.



Los bueno es que los profes saben quiénes son los responsables del déficit, un quebranto financiero que tienen nombres y apellidos… ¿vuelven?



El cuento 2020



Yo no sé usted, pero los compañeros de al lado y del café no creen en los Santos Reyes, que por cierto hoy es el día, como tampoco el que la Fiscalía General del Estado procederá contra los implicados en la megadeuda de Coahuila.



Seguro es como dice el menor de la familia, alguien está buscando cómo devsiar la atención para restar fuerza al proyecto, quitarles la intención o bajarlos de plano del templete.



Ahora dicen que un Juez Penal giró una nueva orden de aprehensión contra Javier Villarreal, ex secretario de Finanzas, procesado en Estados Unidos, y junto a él pueden caer otros.



Se van dando cuenta hasta fines del 2019, de enriquecimiento ilícito del “Javi”, que sus ingresos con sus cuentas bancarias tenían discrepancias.



Los coahuilenses merecen respeto, luego porque no tienen confianza en las autoridades, descubren “discrepancias” las ventilan y no hay sanciones.



A otros los procesan los gringos por delitos que dicen no existían y pasan los años y dicen que siempre si hubo “enriquecimiento ilícito”, ¡por favor!



Rigo en Torreón



Con anticipación celebró el dirigente estatal del PRI el Día de Reyes, aplicado en la tarea de estar cercano a la gente, Rigo Fuentes se fue al Cañón del Jimulco en Torreón y realizo la convivencia.



Un juego de beisbol entre adultos, una piñata para los menores y la partida de rosca como parte de la celebración de hoy.



Muy en serio se ha tomado el dirigente del PRI lo de mantenerse cercano a la gente, aunque su liderazgo no logre replicar la acciones por representantes de los comités municipal.



Por estos rumbos cuando mucho, les avientan (así lo sienten) una rosca de tamaño mediano a las representantes de sector y que digan que les fue bien, eso de la convivencia no se les da mucho.



Partidera de roscas



Como quieran o como puedan, desde hoy las autoridades municipales, alcalde y primera dama, realizan el festejo del Día de Reyes, reparto de rosca, atracciones mecánicas y regalos.



Monclova programó tres días de convivencia, hoy por la mañana en instalaciones de Casa Meced, martes 7 CEDIF Sur, martes 8 en la zona Norte .



En Frontera a las 15 horas se partirá la mega rosca en la plaza de La Lagunita, donde se ofrecerá un show infantil.



Por cierto, el carro tanque pequeño, donado por Trinity, será parte del distintivo del municipio rielero en el bulevar Juárez.