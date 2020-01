31 Enero 2020 04:10:00

Jorge Sánchez, de regreso a la IP

Luego de estar durante un año en la subgerencia comercial del Simas Piedras Negras, el expresidente de la Canaco, Jorge Sánchez, ha decidido reintegrarse de lleno a sus actividades comerciales y atender el negocio que hace poco más de dos años abrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas…



Ante ello, a partir de esta semana ha decidido dejar de colaborar en la subgerencia comercial de Simas que ahora dirige el ingeniero Mario Rincón…



También Jorge Sánchez ha decidido reintegrarse a las actividades de la Cámara de Comercio, en donde es consejero y socio y apoyará en los festejos del centenario del organismo empresarial al actual dirigente y recién reelecto, el abogado Carlos González…



Con nostalgia el contador Sánchez deja el Simas, pues ha sido una experiencia de mucho contacto con la gente, con mucha gestión y sobre todo en donde tuvieron un año de intenso trabajo, de acomodar lo heredado y sobre todo poner en regla a muchos que se aventuraron a ser huachicoleros del agua…



Tarea que no fue sencilla, de mucho desgaste y que al final ayudó para que el Simas cerrara en este 2019 con números muy positivos…



Muy seguramente el contador Sánchez también se reintegrará a sus clases en donde colabora en un colegio privado, mismas que son de gran relevancia, pues orienta a los jóvenes en temas trascendentales y con los tiempos que se viven, recobra mayor valor esta actividad que además es sin remuneración…





Robo de cámaras de negocios



Una preocupación que existe por cierto en la Canaco que dirige el abogado Carlos González, es el hecho de que misteriosamente, ya han transcurrido semanas y semanas en donde los amantes de lo ajeno gustan de llevarse las cámaras de vigilancia de negocios…



Eso no es nuevo, pues ha ocurrido en la colonia Vista Hermosa y en la zona centro, Nísperos y La Roma, algo que ha preocupado y que debería ser motivo de diseño de estrategia por parte de la Policía Municipal para detectar quién y con qué objetivo hacen eso…



En zonas como Nísperos y Roma, los ladrones han atracado cuanto negocio han querido y hasta ahora no se ha frenado…



Lo mismo le han pegado a estéticas, varias farmacias, clínicas spa, casas particulares y hasta las baterías de los carros se llevan cuando sus dueños los dejan en plena calle y perfectamente iluminadas…



Habrá qué ver por qué los ladrones o amantes de lo ajeno quitan las cámaras de vigilancia de los negocios y si estos negocios días después de esos hurtos son víctimas de robos o asaltos…





Alerta en Salud de Coahuila



Quien ha sido claro y muy responsable en el tema epidemiológico es el secretario de Salud, Roberto Bernal, sobre todo luego de que se ha alcanzado una alerta de la Organización Mundial de la Salud y por las disposiciones e indicaciones de las autoridades federales…



Por ello el secretario Bernal no se confía y ha dispuesto una alerta y vigilancia a todos aquellos pacientes que sean atendidos en las clínicas y hospitales por padecimientos respiratorios, así como también que se distribuyan 20 mil sobres de gel antibacterial en las unidades de medicina…



Adicional a eso, ya está en marcha la capacitación a directores de centros de salud urbanos, médicos, supervisores, enfermeras, así como al personal de la Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, farmacias y hospitales del magisterio y universitarios para que conozcan el origen de este virus, la línea del tiempo de su aparición y el registro de los casos a nivel mundial…





Más de Narcedalia en Villa Unión



Donde los problemas no terminan es en Villa Unión y más con las ocurrencias y deseos de la alcaldesa Narcedalia Padrón, de ir más allá de sus áreas de influencia y personal que le corresponde…



Ahora resulta que la alcaldesa no solo pretendió hacer firmar a sus empleados del escuadrón vial una carta renuncia a sus prestaciones como aguinaldo, sino que hace unos días en la Secretaría de Salud se recibió el reporte de que la alcaldesa les exigía a los médicos y enfermeras del Centro de Salud de Villa Unión que realizaran tareas que le corresponden al municipio y que si no acataban sus órdenes, ya no les pagaría un minibono de compensación que reciben…



Por las formas y por las condiciones de Villa Unión, quienes ahí colaboran cumplen con los horarios establecidos y atienden a la población de manera oportuna, sin queja de los pacientes y con calidad humana, pero la alcaldesa pretende que desempeñen funciones que antes realizaba el personal del municipio.