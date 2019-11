30 Noviembre 2019 04:10:00

Jornada de Informe

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pasó la noche en Saltillo. La tarde de este viernes tuvo agenda en la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y este sábado acompañará al gobernador Miguel Ángel Riquelme al Palacio de Coss, en la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.



La cercanía entre los dos funcionarios no está en duda y como ejemplo salta el detalle de la ministra en retiro para venir con tiempo y acompañar al Gobernador. En los meses de vigencia de la 4T no hay antecedentes de algo así.



La sesión legislativa arranca poco antes de las 9 de la mañana, pero Riquelme y doña Olga llegarán al filo de las 10. El Gobernador también estará acompañado por el Gabinete, legal y ampliado.



Va al PRI

La próxima semana también habrá eventos con motivo del Segundo Informe de Gobierno. El lunes, en el Centro de Convenciones de Torreón, el Gobernador llegará acompañado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito para sus fans, y ahí mismo dirán presente senadores del tricolor y del resto de las fracciones parlamentarias.



Riquelme estará el martes en el Comité Directivo Estatal del PRI y también lo hará acompañado del dirigente nacional. El Gobernador entregará una copia de su informe al dirigente estatal del tricolor, Rodrigo Fuentes Ávila, y la idea es que la cúpula, pero sobre todo los militantes de a pie, tengan a la mano datos de los logros de la actual Administración estatal.



Entrado en gastos

En cuanto foro le resulta posible, Alito Moreno pone de ejemplo a Coahuila sobre los alcances de un gobierno priista como Riquelme, sobre todo en temas sensibles para el país, como seguridad pública, empleo y desarrollo económico, y después de su estancia en Torreón y Saltillo se irá con información suficiente.



Y entrado en gastos, el exgobernador de Campeche aprovechará su estancia en la capital del estado para dos cosas más: encabezar el evento en donde Rodrigo Fuentes rendirá protesta como dirigente estatal del tricolor para los siguientes tres años y un cónclave en donde los priistas revisarán la estrategia para la elección de diputados locales del próximo año.



Para los priistas de Coahuila es prioridad sacar adelante el mayor número posible de diputaciones y eso lo sabe también el dirigente nacional.



Muy cortos

Muy cortos de presupuesto andarán el próximo año Roberto Bernal, Higinio González Calderón y Gerardo Berlanga Gotés, para más señas secretarios de Salud, Educación e Infraestructura del Gobierno estatal, respectivamente, pues la propuesta de gasto que presentó su colega de Finanzas, Blas Flores Dávila, está muy lejos de ser alentadora.



De hecho, esos rubros serán los principales afectados. En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le metieron tijera al presupuesto federal para Coahuila y hubo necesidad de hacer ajustes a la baja. Al que le irá bien, si se considera que no solo no baja, sino que incrementa ligeramente el presupuesto de su dependencia, es el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona.



Como ‘Juan Vargas’

Cual ‘Juan Vargas’, el Alcalde de ‘San Pedro de los Saguaros’ en La Ley de Herodes, Jonathan Ávalos Rodríguez, quien hace las veces de alcalde de Francisco I. Madero, también quiso tomar la ley para su propia conveniencia y con la ayuda del Cabildo autorizó ampliar el horario de venta los domingos para los expendios de bebidas alcohólicas.



El edil de Morena debería estar enterado de que la regulación para ese tipo de establecimientos es estatal, y en una de esas da motivo a los diputados locales para que inicien juicio político en su contra. Por cierto, la regulación es estatal precisamente para evitar ocurrencias de los alcaldes y dar pauta a situaciones de inseguridad y violencia de las que nadie en Coahuila se quisiera acordar.



Buen cierre

Buenos resultados en la Primera Competencia Interamericana que la Academia Interamericana de Derechos Humanos organizó, con la asistencia de más de 50 equipos de universidades de diferentes países de Latinoamérica, y de más de 20 entidades federativas, con la participación total de 160 alumnos, para discutir un tema actual de la agenda de derechos humanos: el acoso sexual.



En esta semana la AIDH, a cargo de Irene Spigno, tuvo el observatorio internacional con más de 10 investigadores internacionales para difundir la prevención y erradicación de la violencia de género y, como valor agregado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, impartió la conferencia de clausura sobre la perspectiva de género en la violencia contra las mujeres.



Se van a manifestar

Saltillo no quedará ajeno este domingo a manifestaciones con motivo del primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los morenos, cuya dirigencia se encuentra sin pies ni cabeza, convocaron a una parada cívica en la plaza Nueva Tlaxcala, y los panistas que en el estado encabeza Jesús de León Tello organizan una marcha, simultánea a la protesta nacional. Los pormenores los dará a conocer este sábado el dirigente estatal albiazul.