20 Enero 2020 04:07:00

Jornada laboral de 8 horas

La creencia común es que fue un logro de los sindicatos del siglo 19. “Al final, algunos sectores patronales aceptaron la jornada de ocho horas, poniendo fin a los reclamos. En 1889 la Internacional Socialista reivindicara la jornada de ocho horas para todos los obreros del mundo con manifestaciones en todos los países, en honor a los Mártires de Chicago. Pero la lucha por la jornada de ocho horas diarias también se vivía en otros países, en el mismo contexto de la revolución industrial. España fue el primero en el mundo en establecer, por ley, la jornada laboral de ocho horas, en abril de 1919. (Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario El Comercio) https://www.elcomercio.com/tendencias/jornada-laboral-horas-diarias-lucha.html Sin embargo hay otras versiones, por ejemplo: https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_ocho_horas Esta jornada fue aprobada en el imperio español tres siglos antes que la versión oficial, cuando había gremios en vez de sindicatos (dos conceptos esencialmente diferentes). “En España en el año 1593, Felipe II estableció, por un Edicto Real, la jornada de ocho horas: ‘Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes’ (Ley VI de la Ordenanza de Instrucción de 1593). Estas mismas condiciones laborales se aplicaron también a los indígenas americanos, que contaban con una legislación propia y se organizaban en ‘repúblicas de indios’ donde elegían ellos a sus alcaldes, excepto aquellos que trabajaban en las minas, cuya jornada se reducía a siete horas”.Una confiscación de armas nunca ocurrirá en EUJon Stokes es fundador de Ars Technica y exeditor de Wired. Escribe sobre armas y tecnología para TechCrunch, All Outdoor, The Firearm Blog y otras publicaciones. “Tengo una teoría sobre esto que probablemente lamentaré compartir, pero aquí va. Hace unos años pensé que hablar de violencia si había una confiscación de armas era principalmente hablar. Pero durante los últimos dos años, la realidad le ha dado al público una clase magistral sobre cómo funciona realmente el poder. En resumen, un rebelde puede salirse con la suya si el otro lado tiene suficiente miedo a los conflictos civiles. Violar cualquier ley, romper cualquier norma. Si eres una estrella y/o son muchos de tu lado, te dejarán hacerlo. Solo tienes que estar dispuesto a ir allí. El otro lado se encogerá de miedo y rezará a la hada de la norma. Así que creo que el juego ha cambiado. Todos los propietarios de armas ahora saben que no se necesitará mucha rudeza para detener por completo cualquier esfuerzo de confiscación (como lo está intentando el estado de Virginia). Y eso suponiendo que se pueden conseguir policías para llevar a cabo esa orden ‘legal’, lo cual no es seguro. En Nueva York, se estima que la mayoría de los propietarios de armas que no cumplen con la Ley SAFE son policías. En muchos estados, los alguaciles están liderando los esfuerzos de la ciudad santuario 2A (santuarios de armas). De modo que una confiscación nunca va a suceder en la realidad, sin importar las leyes que se aprueben. No sucederá porque no hay apetito para hacer cumplir la ley contra nadie más que los pobres e indefensos. En 2019, las leyes solo se aplican contra aquellos que no pueden devolver el golpe. Esta verdad ahora está a la vista. Los propietarios de armas como clase pueden contraatacar, y todos saben ahora que si usted puede devolver el golpe o si todos piensan que puede y lo hará, nadie vendrá por usted. Muchos poderosos infractores de la ley han enseñado a todos esta lección repetidamente”. https://www.thetruthaboutguns.com/why-gun-confiscation-wont-happen-in-the-united-states/