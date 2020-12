16 Diciembre 2020 03:00:00

Josuan Hernández

EL RIESGO DEL pelotero profesional, es que se mantenga con un buen bateo y excelentes manos para ser buen fildeador y si estos factores bajan o comienzan a fallar y corren el riesgo si no de ser cambiados, prestados o bien salir definitivamente de un equipo, y andar de un equipo a otro, sin tener estabilidad.



Y DIGO ESTO, porque usted ya está enterado de que Henry Urrutia está actualmente “congelado” por parte de los Charros de Jalisco, ya que los sacaron del roster activo para hacerle lugar a Sergio Romo, quien a pesar de tener descendía mexicana, aparece en la Liga Arco Mexicana del Pacifico como extranjero y como había que hacerle un “lugarcito” decidieron meter a la inactividad al cubano Urrutia.



A LA TEMPORADA regular le restan únicamente 16 encuentros y antes de que se llegue al límite la directiva de los Charros de Jalisco tendrán que decidir si dejan a Romo o bien reactivan a Henry Urrutia, confiados en que el pitcheo finalmente tenga estabilidad y le pueda dar tranquilidad al equipo sin necesidad de recurrir a Romo, para sacar el “congelador” a Henry.



BIEN, ESTO DE la baja provoca los movimientos constantes de peloteros y lo acabamos de ver en el caso del también cubano Josuan Hernández, quien fue cedido a los Mayos de Navojoa en calidad de préstamo por el resto de la temporada y todo por culpa de su baja de bateo, que tanta falta le ha hecho al conjunto cañero que está en peligro de no calificar a los playoff.



JOSUAN HERNANDEZ QUE jugo en la primera base participo en 36 encuentros, hasta el miércoles 9, cuando se fue de 4-1 que fue un doblete con una carrera producida, en total en esta campaña tras de 130 turnos al bat, anoto 25 carreras, incluyendo 33 imparables, cinco dobletes, un triple y tres cuadrangulares, así como 14 carreras producidas, 17 bases y 29 ponches y cuatro bases robadas.



254 ES SU PORCENTAJE de bateo y en los últimos dos encuentros tomo ocho turnos y bateo únicamente un solo imparable, además de que se notó su ausencia en varios encuentros en esta segunda vuelta, quizás por eso Carlos Soto, director deportivo de los Cañeros decidió cederlo en calidad de préstamo a los Mayos de Navojoa.



ESTA ERA LA tercera temporada de Josuan con los Cañeros y la verdad que el antillano le había respondido al conjunto verde, ya que termino bateando para .285, tras de participar en 67 encuentros, 71 imparables, diez de dos estaciones, siete cuadrangulares, anotando 30 carreras, además de 38 carreras producidas, 24 bases por bola, 46 ponches y únicamente dos bases robadas.



Y AUNQUE SU debut con la franela cañera fue en el 2018 no fue tan maravillosa como la del 2019, ya que termino bateando para .274, tras de participar en 66 encuentros con 73 imparables conectados, pero esto le sirvió para irse colocando mejor para la campaña que tuvo en el 2019, que le valió que ahora en el 2020 ya asegurara su contratación, pero ahora sale en calidad de préstamo a los Mayos y lo curioso que tanto Cañeros como Mayos son los dos equipos que se encuentran involucrados en la posibilidad de no calificar a la pos temporada.



Y LA VERDAD, ni Josuan ni Henry Urrutia son malos beisbolísticamente hablando, pero hay que recordar que como cualquier ser humano, no todos los días son excelentes, hay fallas, humanas y en eso se ven involucrado los peloteros porque viven constantemente en el peligro de sufrir un accidente y quedar trunca su carrera como profesional o sus bajones en el bateo.



AMBOS SON MUY apreciados por la afición de Saltillo, por eso hoy les deseamos la mejor de la suerte y esperamos que cierren el año con buenas actuaciones.



