25 Marzo 2020 03:00:00

Juan Manuel Palafox

HAY DOS CASOS muy singulares en la trayectoria de Saraperos que me llaman la atención y que seguramente a ustedes también y fue la llegada de dos grandes peloteros que ahora lucen como candidatos para ingresar al Salón de la Fama del beisbol Mexicano, me refiera a Jose Luis “El Borrego” Sandoval y Juan Manuel Palafox Montellano, pero de este me voy a ocupar en esta ocasión.



JUAN MANUEL LLEGO a la Liga Mexicana de Beisbol, cuando tenia 23 años, para debutar en 1983 con los Tigres capitalinos, que en aquel entonces manejaba el famoso almirante jarocho Jose Luis “Chito” Garcia y lo dejo asombrado con un recta de 97 millas, pero ya en acción no le agrado mucho porque logro 14 triunfo e igual numero de derrotas y emigro a Torreón.



CON LOS ALGODONEROS vivió sus mejores épocas durante las trece campañas que se mantuvo en la comarca lagunera de las 27 temporadas que se lanzo en la Liga Mexicana de Beisbol y terminar con una marca de 217 victorias de por vida.



PERO ANTES DE retirarse vino a tomarse “una tacita de café” con los Saraperos y ya con 46 años lanzo en el Parque Madero en las temporadas del 2007 y 2008, y el nativo de Peñitas, Nayarit demostró que aun quedaban “polvos” de aquella su gloriosa carrera, ya que salió a lanzar en 17 juegos, únicamente ocho como abridor.



ERA LA EPOCA de los Ley Lopez, y el gran jefe Juan Manuel le había mostrado confianza al nayarita, porque en el invierno lanzaba para los Tomateros de Culiacán, y en su debut no desentono esa gran oportunidad, ya que supo lanzar con experiencia y colocar los lanzamientos en donde el enemigo no pudiera hacer contacto.



GANO SIETE Y perdió dos con una efectividad de 5.68, tras de lanzar en 58 entradas y dos tercios, en donde le pegaron 68 imparables y le hicieron 37 carreras todas ellas limpias, ademas le pegaron ocho palos de vuelta entera, regalo 23 bases por bolas y poncho a nueve...”Muy bien”, le dijo Juan Manuel terminando la temporada y le dio ordenes a Jaime Blancarte para que lo contratara para la siguiente campaña.



EN EFECTO ASI lo hizo, pero Juan Manuel resintió el duro trabajo que hizo la campaña anterior y el gran esfuerzo sobrehumano que realizo para dejar buenos números, que no le dejaron mas fuerzas y en cuatro juegos que lanzo en el 2008 termino con numero negativos de 1-2 y un alto 7.94 que sirvieron para valorar que nada tenia que hacer con Saraperos.



SE FUE A Torreón para buscar despedirse de la Liga Mexicana de Beisbol, ya que los Algodoneros fue su equipo de sus amores y asi lo hizo en ese mismo año del 2008.



AHORA JUAN MANUEL que radica en Guadalajara acaba de salir bien, luego de que padeció por un tiempo de cáncer y se anuncio que estaba en gran posibilidades de morir, por lo cual algunos compañeros suyos del equipo lagunero le organizaron en su momento en juego de beneficio en un poblado cerca de Mazatlan.



COMPLEMENTAMOS LA LISTA de los 16 postulados para ingresar al Salón de la Fama que iniciamos ayer: Pablo Gutierrez Delfín, fue un excelente lanzador derecho, que en tierras del sur hizo estragos, ya que nunca se le vio militar en algún equipo norteño.



HOMAR ROJAS, ¿QUIEN no recuerda a este gran receptor nacido en el vecino estado de Nuevo Leon, indudablemente que como la mayoría de los catcher no fue bueno con el bat, pero en el mascoteo fue su gran fuerte.



MATIAS CARRILLO, el Gran Coyote, que surgió de la primera generación de la Academia de Pasteje, que ardió repentinamente para que desapareciera ese gran recinto del beisbol mexicano, Matias fue todo un icono con los Tigres y dejo varias marcas por su oportuno bateo y por su recio carácter que mostraba en cada encuentro.



NOS FALTAN SIETE, los cuales les vamos a ampliar un poco mas en nuestro comentario del día de mañana.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.