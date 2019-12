09 Diciembre 2019 04:11:00

Juega a las vencidas

En el Consejo General del INE admitieron el proyecto para ver si en las elecciones de diputados locales del próximo año en Coahuila, experimentan con las urnas electrónicas como parte del voto constitucional, y al parecer la más contenta fue Gabriela de León, quien hace las veces de consejera presidenta del Instituto Electoral en la entidad.



Según esto, se colgó la medalla respecto a sacar adelante el proyecto, aún y cuando en el Palacio de Coss le dijeron no a esa posibilidad. Según los malpensados, acostumbrada a los caprichos y a atropellar a quien se le ponga enfrente, la presidenta del IEC está jugando a las vencidas en vísperas del proceso electoral. ¿Será?





Con AMLO sí



El empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque, asegura que no le hace gestos a su posible postulación como candidato de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe y después de su encuentro con la dirigente nacional del partido de moda, Yeidckol Polevnsky, al parecer está más que puesto para incorporarse a las filas de la cuarta transformación.



A través de Facebook se refirió el domingo a lo publicado en esta misma columna y señaló que “si se me llegara a acercar el partido de nuestro presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, pensaría en postularme para seguir haciendo el bien a mi pueblo, cómo lo he hecho desde hace más de 40 años”, al fin de cuentas, aseguró, “comulgo con las políticas de AMLO y sobre todo apoyo su forma de hacer Gobierno”.



Mario Ricardo expuso que tomaría la decisión de ir como candidato de Morena, luego de rechazar históricamente a partidos que le han ofrecido nominaciones a cargos públicos, pero si se trata de AMLO y Morena, no tiene inconveniente.





El vínculo



Por cierto, en corrillos políticos y empresariales, que muchas veces tienen a los mismos protagonistas, ubican al exgobernador Enrique Martínez y Martínez como responsable del acercamiento entre empresarios de la Región Sureste del estado, con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.



Según esto, el también exembajador de México en Cuba y extitular de Sagarpa mantiene arraigo en el sector empresarial de la región y de sobra se sabe su cercanía con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. La relación entre ellos surgió cuando el coahuilense era Gobernador y la mexiquense, dirigente nacional de Canacintra.



De ahí la insistencia de algunos sobre la eventual postulación del junior Enrique Martínez y Morales como abanderad de la 4T para Saltillo.





Posible visita presidencial



Reyes Flores Hurtado, para más señas superdelegado en Coahuila, se dejó ver por la región Carbonífera, durante la entrega de apoyos federales a proyectos productivos. En Múzquiz, se otorgaron 37 apoyos a pequeños empresarios locales, con entregas desde 30 mil, hasta 120 mil pesos.



Reyes Flores estuvo en la comunidad de Negros Mascogos y aprovechó la vuelta para reunirse con el recién electo líder del consejo Kikapú, Juan Garza, primero para ponerlo al tanto sobre la dinámica de los proyectos para los pueblos originarios, y entrado en gastos, para adelantarse a la posible visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Múzquiz.



Resulta que AMLO anda de gira por las comunidades indígenas y en Coahuila, la única es la de los kikapús. En la reunión también estuvo el empresario Eloy Álvarez, quien fungió de enlace.





Vinculados a ‘Napito’



Al interior de la Secretaría de Salud, en donde manda Roberto Bernal, empezó a llamar la atención la Sección 16 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, que se estableció como tercer sindicato de la SSa en el estado, al amparo de la reforma laboral que permite la libre afiliación.



Al frente del grupo está Yolanda Palacios y lo que más llama la atención es el vínculo del organismo gremial, pues forma parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que si bien dirige el senador morenista Pedro Haces Barba, está relacionada con el también legislador Napoleón Gómez Urrutia.



Por lo pronto, Yolanda Palacios arranca semana con agenda en las instalaciones del Centro Estatal de Salud Mental en Saltillo.





Tiene problemas



Que Florencio Siller Linaje, para más señas alcalde de Frontera, tiene problemas reales con la justicia, pues al parecer en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero no lo van a dejar ni a sol, ni a sombra por un supuesto caso de agresión que investiga la Fiscalía especializada en delitos contra periodistas.



Durante la semana, el funcionario municipal compareció ante el Ministerio Público especializado y lo vieron entrar y salir del edificio sede de la FGR en Torreón.





En el Palacio de Coss



Esta semana se retoman las jornadas de comparecencias en el Palacio de Coss por parte de integrantes del Gabinete estatal como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno que presentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



A media mañana abre la jornada la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, quien se reúne con legisladores de las comisiones de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas; después estará Román Alberto Cepeda González, quien hace las veces de titular de la Secretaría de Trabajo y cierra el día secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, ante diputados de las comisiones de Desarrollo Social, Finanzas y Asuntos Municipales.