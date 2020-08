19 Agosto 2020 03:00:00

Jugadores (3)

Y ES VERDAD el tema que hemos venido ocupando en estos días, tiene mucha tela de donde cortar, y si ya habíamos explicado la tanta necesidad que existe integrar la union, asociación o sindicato que defienda a los peloteros, y ahora ya surgió un “descubridor” del hilo negro para encontrar a los culpables de lo que considera la crisis en la Liga Mexicana de Beisbol.



PERO RESULTA QUE este “redentor” ya fue suspendido hace un tiempo, quizás porque se le fueron de mas las palabras y la Liga Mexicana de Beisbol no lo perdono, lo mantuvo congelado, hasta que las organización de los Sultanes de Monterrey hace dos temporadas atrás lo habilitaron, quien sabe que pasara ahora, y ahora quien lo salvara.



BUENO PUES DICE que los culpables de todo este problema, son los directivos que sin conocimiento de causa llegan a ser presidentes y como se están enseñando cometen una serie de barbaridades que perjudican mas al beisbol, pero indica que el peor cáncer son los ex jugadores que se convierten en gerentes deportivos.



MENCIONA QUE ESTOS ex jugadores se les olvida que fueron jugadores y de pronto se ponen al lado del directivo del equipo, para explotar a los peloteros, sin recordar sus inicio en el beisbol profesional mexicano, y por elLo se convIerten en un verdadero cáncer, dice el mencionado personaje que la verdad no tenemos porque darle mas fama y decir su nombre.



PERO SIN LUGAR a dudas ese mal tiene el remedio del cual nos hemos ocupado en ultimas fechas, integrar la unión, asociación o sindicato que velara por los interés del pelotero ante los directivos e incluso de sus propios compañeros de equipo, que puede ser jugadores, manager, coach, gerentes deportivos, gerentes generales o presidente del equipo.



SI SE LLEGA a integrar este agrupación que tanta falta hace, el jugador debe de cumplir con los requisitos que se le van a marcar siendo el principal, que juegue en el al equipo que le toque, debe de rendir al cien por ciento, y cumplir con sus horarios de entrenamientos, y ser respetuoso en los viajes de las giras que sostenga el equipo.



ASI COMO TENDRAN que cumplir estas y otras obligaciones, el peloteros deberá recibir su pago puntual con sus bonos extras y todo lo que el directivo le ofrezca, tomando en cuenta que muchos directivos de quién por los números del pelotero en la actual y en la anterior campaña para valorar si merecen o no un aumento.



LOS PELOTEROS DE Rieleros se han manifestado en contra de sus directivos, porque no hubo el pago que se les había prometido, pero si en estos momentos existiera la agrupación tan mencionada, no habrá necesidad de recurrir a nadie mas, es mas no tiene porque extenderse el sacrificio de no tener dinero para mantener a su familia en estos momentos difíciles.



YO CREO QUE si la gente de la CONADE que esta buscando hacer realidad esta agrupación, deberían invitar tanto a Ramon “El Abulon” Hernandez como a Juan Navarrete Sanchez para que basados en su experiencia hablar de lo vivida y creo que será de gran ayuda para ir dandole formalidad a esto que tanta falta hace al pelotero mexicano.



CREO QUE TODOS esos “redentores” que vienen a descubrir el hilo negro en la Liga Mexicana de Beisbol, en lugar de buscarle defectos, seria mas conveniente encontrar soluciones, que es lo que se necesita en estos momento.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.