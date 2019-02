17 Febrero 2019 04:10:00

La aduana de Piedras Negras y la corrupción

MIENTRAS LA AUTORIDAD HACE UN esfuerzo por contener la ola de la caravana migrante, tanto en lo económico, social, seguridad y tranquilidad de la población y seguridad de los mismos centroamericanos, en la central de autobuses todo parece indicar que hay redes de traficantes de migrantes o interesados en que la ciudad se sature de población flotante con intención de cruzar a Estados Unidos, pues llegan de manera constante…



CENTROAMERICANOS, AFRICANOS, DE SUDAMéRICA y otros países llegan en silencio, mochilas en la espalda, para ir directo a albergues (que también le cuestan a la ciudad o a los grupos religiosos) donde se concentran más de 300 migrantes de forma constante…



DURO TRABAJO EL QUE tiene Héctor Menchaca en este tema, porque alguien lo satura, de forma intencional o por naturaleza, para que este problema crezca día con día, esperemos pues que no se convierta en una situación que rompa la seguridad y que además no haya situaciones que justifiquen, ahora sí, frenar los migrantes que no son mexicanos que circulan por las carreteras de México sin documentos…



EL FENóMENO VA EN AUMENTO, no frena, pero eso significa problemas para nuestra ciudad, para la tranquilidad de los habitantes y las empresas…



III

UNA BUENA COORDINACIóN DEBERá existir entre los departamentos de Vialidad y Tránsito, a cargo de Marina Lozano, con los encargados de Ventanilla Única para permisos de nuevos negocios y de obras públicas para nuevas construcciones en materia de estacionamientos…



Y ES QUE HOY se observan en diversos puntos de la ciudad y en avenidas principalmente, edificaciones que ya tienen autorización previa (suponemos), pero que no van acorde con lo que en materia de estacionamientos y vialidad se refieren…



LOCALES COMERCIALES QUE POR alguna razón les autorizaron el permiso de construcción y suponemos que hasta licencia de funcionamiento para algún comercio, pero que no cuentan con cajones donde se estacionen clientes y empleados…



CASO MáS CLARO ES de locales comerciales en la plaza Arizpe, donde se edifica un buen número de metros cuadrados, pero con el pequeño detalle que para estacionarse frente a ellos los futuros clientes lo harán en batería, pero en ese espacio se robaron o eliminaron la banqueta o zona de circulación peatonal…



Y CASOS COMO ESTE hay muchos por todas las vitalidades que se requerirá en verdad que presenten proyectos de construcción adecuados, o simplemente no les autoricen poner un changarro o negocio en cualquier cuartito de cuatro por cuatro…



NO PORQUE NO APOYEMOS a los micro y pequeños comercios o empresas, sino por el hecho de que hay que reconocer que nos hemos convertido en una ciudad muy “agringada”, no sólo en costumbres como población, sino también en la aplicación de las leyes, lo cual es por el bien de todos…



III

Y DE LOS RIJOSOS Y que les gustaba por diversión o pagados hacer escándalo y hasta afirmar que estaban secuestrados en el albergue, todo indica que son más de 100 los que ya han sido retornados a sus países de origen, Honduras y El Salvador principalmente…



EL SECRETARIO JOSé LUIS PLIEGO Corona ha estado atento a detectar todos estos movimientos por la tranquilidad del albergue y de Piedras Negras…



LOS QUE ENTIENDEN EL FENóMENO y lo aprovechan para buscar una oportunidad de salir de sus conflictivos países, lo entienden y apoyan en el sentido de que ellos y sus familias sí tienen una necesidad y los revoltosos no…



AHORA QUE SE ENTREGARON más visas humanitarias y que los migrantes podrán salir a las calles sin riesgo de ser detenidos, también deberán entender que si cometen un delito serán deportados de inmediato y por ello es que no se arriesgarán a cometer un delito y provocar su detención…



ESOS MIGRANTES Sí ESTáN interesados en buscar empleo y oportunidades para sus familias, ya conocieron México en buena parte y conocieron Piedras Negras y Coahuila y estamos seguros que las oportunidades, por mucho en esta región son mejores que las que tienen en sus países…



III

A CASI DOS MESES de que hicieron limpia en las aduanas de Piedras Negras y Ciudad Acuña, en donde llegaron autoridades aduaneras de México para destituir, sin más, a los administradores de los cruces fronterizos de esta zona, ya salió a relucir el motivo por lo que se hizo esto: Corrupción. Alteración de las cámaras de video y subvaluación de mercancías para pagar poquitos impuestos…



ASí LAS COSAS, LO que se ve en Piedras Negras es que de forma descarada dejaban pasar autos chuecos o de contrabando, se paraban tempranito a las 7 de la mañana en el puente y se enfilaban los que en pocas semanas se convertían en autos Onapafos o de cualquier otra organización similar…



OJALá QUE EN Piedras Negras José Luis Peña Vázquez no asuma la actitud de los administradores de Aduana de las últimas dos décadas que se encerraban en su oficina y su palabra era ley, sin recibir a nadie y que al final de cuentas lo único que ocultaban era su relación directa con las mafias de contrabandistas locales y de la región Centro del país que lo mismo introducían autos chuecos, por miles, que mercancía elaborada y etiquetada con precio, pero oculta con programas temporales de importación…



HOY HAY OPORTUNIDAD DE tener una aduana más transparente, pero también autoridades que no se escondan a la sociedad y que reflejen su trabajo. Porque ¿se dan cuenta que hace años, varios, que la Aduana no decomisa una simple paca de ropa usada, mucho menos algún contrabando documentado?…