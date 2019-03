21 Marzo 2019 04:10:00

La Aduana y los dolores de cabeza

DONDE HABRá DEMOLICIóN DE su vieja, pero histórica sede, es en el Club de Leones de Piedras Negras, ya que tras más de siete décadas de funcionar en la avenida Carranza, sus socios han decidido echar abajo el inmueble para dar paso a un estacionamiento público y locales comerciales en la planta baja y su sede en un segundo nivel…



ESTO NOS LO COMENTó EL presidente de los Leones nigropetenses, José Julio de la Cruz, quien ha señalado que tras décadas de ser funcional y su sede para reuniones y encuentros de Clubes de Leones de varias regiones y también un lugar tradicional para fiestas y eventos privados, la modernidad lo ha alcanzado y este espacio deberá evolucionar acorde a las necesidades que se tienen en la avenida Carranza…



SIN DUDA QUE LE DARá espacio para estacionarse a muchos negocios que carecen del lugar, pues desde este año está prohibido permanecer junto a las banquetas…



POR LO PRONTO los leones buscan una sede alterna para sesionar y podría ser el salón de un restaurante cercano, en donde se concentren las reuniones mensuales de este importante club…



III



AYER EN EL PUENTE INTERNACIONAL 2 sostuvieron una reunión en materia de seguridad las agencias de la ley y la prevención del delito de Coahuila y de Texas…



LAS ESTATALES DE COAHUILA encabezadas por el secretario de Seguridad, José Luis Pliego y la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal, mientras que del lado norteamericano las agencias de la ley federales como DEA, FBI, ICE y Aduanas, todos ellos encabezados por el titular de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, Paúl del Rincón…



PARTE DEL TEMA DISCUTIDO es la revisión de los vehículos para evitar el contrabando de dinero hacia México y de sustancias prohibidas hacia Estados Unidos..



AHÍ LOS AGENTES FEDERALES DE Estados Unidos explicaron las técnicas de revisión e inspección de los automotores y en dónde y cómo se ocultan por parte de los maleantes y cómo descubrir los llamados “clavos”…



EXTRAÑO QUE EN ESTA reunión no asistiera la Fiscalía General de la República ni la Aduana de Piedras Negras…



III



POR CIERTO QUE DE LA Aduana hablando, resulta que hace unos días un alto funcionario de la Aduana de Piedras Negras, que le reporta directamente al titular José Luis Peña, se vio involucrado en un accidente de tránsito y al ser abordados por los oficiales municipales, resulta que solicitó la atención para ser apoyado en el percance, pese a que se encontraba en condición “etílica”…



EL ASUNTO NO PASó a mayores, no fue necesaria ni la ambulancia, aunque sí la grúa para llevarse lo que quedó del automotor que el funcionario federal conducía…



EL PROBLEMA FUE CUANDO el afectado, el conductor, requirió la papelería para comprobar ante la aseguradora el percance y reclamar la reparación de los daños, pues el parte policiaco por alguna razón traía otro nombre que no coincidía…



PARECE QUE EL JEFE DE la Aduana, José Luis Peña, deberá darles un estirón de orejas a sus subalternos para que se diviertan de forma tranquila y no terminen arriba de la grúa con sus vehículos…



III



QUIEN SE HA DESTACADO EN el gabinete del alcalde Claudio Bres y sorprende su desempeño es el buen amigo Arturo Cervera…



EL RESPONSABLE DE DESARROLLO rural y agropecuario de Piedras Negras se dedica de tiempo completo a atender la problemática y prevenir situaciones en los ejidos de este municipio con el fin de que se tengan apoyos, acceso a programas y sobre todo que el sector rural nigropetense crezca y se desarrolle…



CERVECERA HA DESTACADO POR su cercanía con los productores rurales, con los ejidatarios y sobre todo porque, apoyado por Bres, le entra al toro por los cuernos en la problemática que vive el campo en Piedras Negras…



DE LOS INTEGRANTES DE Morena más destacados y que apoyó de manera contundente al Presidente AMLO en su etapa de candidato y antes en la formación del partido, hoy vemos que su desempeño en la función pública es destacado, como debe ser, pero además de eso discreto, sin protagonismos y serio…