27 Diciembre 2020 04:10:00

La aplicación de las vacunas

Este fin de semana iniciará muy seguramente la aplicación de las vacunas contra el coronavirus con el personal médico que trabaja en el primer frente de batalla contra la pandemia en Piedras Negras…



Será una buena medida, pero que deberá de acelerarse conforme pasan los días para el resto de los grupos de alto riesgo y también para quienes son de los primeros respondientes, como es el caso de paramédicos, bomberos, policías y oficiales de Protección Civil…



Importante sería que participaran en esta labor empresas privadas para que la tarea fuese más rápida, más eficiente y que no se observaran largas filas de personas en espera de la inmunización…



Los gobernadores de la Alianza Federalista de forma acertada han solicitado que no se dé un manejo político de esta tarea de la aplicación de la vacuna, para evitar tentaciones de la Cuarta Transformación en esas acciones…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme ha señalado que Coahuila está lista, incluso con equipamiento y vemos que a pesar de que nuestro estado ha sido relegado en cuanto al arranque de la aplicación, la organización previa que le corresponde a nuestro estado ha sido en tiempo y forma, realizada incluso en municipios como Piedras Negras se organizaron a tiempo para la compra de equipo para almacenar las vacunas…





Violencia contra trabajadores de la salud



Aunque no se tienen aún los resultados de las investigaciones del homicidio del doctor Francisco Javier Farías Dávila, algo que la Fiscalía perfila por cómo se ha investigado y lo que se ha encontrado hasta el momento, es que el homicidio del galeno no sucedió por su condición de médico…



Nada hasta ahora muestra indicios de que la violencia extrema con que fue asesinado Farías Longoria es resultado de su trabajo, de su labor en el Seguro Social, el hospital Chavarría o la clínica San José…



Con mucho sigilo ha manejado las investigaciones la Fiscalía, pero nada apunta a que fue por causas de su labor en materia de salud que el médico fue asesinado…



Habrá que esperar pocos días para que el presunto asesino sea ubicado, es lo que pronosticamos, porque sí hay elementos para ello, la tecnología utilizada por las autoridades hoy hace avanzar más rápidamente las investigaciones para que los resultados sean también en el menor tiempo posible…



El auto del médico, compacto, de reciente modelo y color negro ya tiene reporte de robo, por lo que al momento de ser localizado será un buen indicio de dónde se esconde el presunto homicida…





La depresión y los suicidios



Este año que concluye en pocos días será un año para el olvido en cuanto a la problemática de la depresión como fenómeno entre la población y el elevado número de suicidios que provocó en el 2020…



Más de 50 personas se quitaron la vida en la región, cifra que se triplicó respecto al año 2019 y que se alimentó en cuanto a lo elevado de su número debido a la pandemia…



El doctor Roberto Bernal, secretario de Salud y también el fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara, han estado más que atentos con esta problemática para frenarla, prevenirla y que no se convierta en un fenómeno que se generalice entre los distintos sectores de la población…



Que se triplique el número de homicidios es preocupante, es de analizar qué sucede y en qué estratos de la población, porque se presenta y qué factores se combinan en materia de salud, angustia económica o entorno familiar y social que orilla a esas decisiones…



El disponer de un teléfono de emergencia parece que no ha sido suficiente para que las familias de personas con problemas depresivos o los mismos enfermos con ideas suicidas decidan solicitar apoyo, porque los mecanismos están disponibles y no se observa un incremento en la estadística de personas que solicitan ayuda pro esa vía…



Hoy más que nunca se hace necesario el fortalecimiento de estas estrategias para evitar que tengamos una juventud o personas en edad productiva con grave problemas depresivos o de presión social, se requiere de detectar esos fenómenos y atacar su origen y orientar, además de ayudar…





Conciencia con el COVID



Este fin de semana en un domicilio de la colonia Central de Piedras Negras fue detectada, gracias al reporte de vecinos, una reunión en donde cerca de 50 personas armaban su fiesta contraviniendo las recomendaciones de la Secretaría y la Dirección de Salud…



Los inspectores Covid, a cargo de Jesús Cruz y de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y localizaron a más de 40 personas, la mayoría adultas, 13 menores todos sin cubrebocas y arriesgando la salud de ellos, de sus familias y de terceros, además de manera irracional se comportaban, pues las recomendaciones que se han emitido de manera constante por semanas no fueron escuchadas…



Por mucho que esos habitantes sorprendidos en la reunión puedan señalar que es su salud y su decisión, las acciones que realizan afectan a terceros y pueden provocar un brote masivo de la enfermedad que sature hospitales y cause que las autoridades decidan cerrar negocios no esenciales y frenar muchas actividades...



Eso sí afecta a todos y por ello es que la autoridad estuvo muy bien en actuar y sancionar