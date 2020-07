19 Julio 2020 04:10:00

La caballada del PRI

Fuerte la caballada del PRI en Saltillo, con prospectos consolidados para los procesos del próximo año. Entre ellos se encuentran el secretario de Gobierno, José María “Chema” Fraustro Siller; el coordinador de los diputados del tricolor en el Palacio de Coss y dirigente municipal del PRI, Jaime Bueno Zertuche; el diputado federal, exdiputado local y exalcalde, Fernando de las Fuentes Hernández; ahora también Enrique Martínez y Jericó Abramo Masso, exalcalde, exdiputado federal y titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.





También hace aire



Y por las mujeres, tome nota, en los planes de donde se toman las decisiones están la exdiputada local y exdirigente del PRI Saltillo, Lucía Azucena Ramos Ramos, actual titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, y la también exdiputada local y exsenadora, Hilda Flores Escalera.





Abanico de opciones



Al interior del PRI Coahuila se comenta que cualquiera de estos personajes tiene los méritos para acceder a las diputaciones federales, la Alcaldía de la capital del sarape y el pan de pulque, o bien para mantenerse o ser parte de los enroques en el Gabinete estatal.



Todavía no se sabe quién va a dónde, lo que es un hecho es que al momento de las decisiones todos tendrán espacio en el primer círculo de la política estatal.



Este bloque lo lideran en Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez Salinas, quienes están entre los gobernantes mejor calificados, lo dicen las encuestas, y el resultado de sus gobiernos fortalece cualquier proyecto del tricolor en esta capital.





Los contrastes



Vaya lío en el que está la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los aspirantes a las distintas carreras presentaron este sábado el examen virtual correspondiente, pero el ejercicio se volvió caótico por la lluvia de fallas en el sistema. Como era de esperarse, las quejas de los futuros universitarios no se hicieron esperar y se manifestaron con bastante rudeza en redes sociales.



Pero eso es allá en Nuevo León; el contraste está en la Universidad Autónoma de Coahuila. El rector Salvador Hernández Vélez estuvo al tanto y los exámenes virtuales de admisión transcurrieron sin mayor sobresalto. Para cerrar el círculo, los resultados se publicarán este domingo.





En firme



En el tema electoral, no solo está en firme el 18 de octubre como fecha de la elección de diputados locales; también la decisión del INE, de Lorenzo Córdova Vianello, para tomar el modelo Coahuila de protocolos sanitarios ante la pandemia y llevarlo al proceso para los comicios de diputados federales.



Algo tiene el protocolo sanitario que diseñaron en el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, y en la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal Gómez, que llamó la atención del presidente del Consejo General del INE.





¿Se le cayó?



En círculos cercanos al Sistema Estatal Anticorrupción hay quienes apuestan doble a sencillo a que los astros se le desacomodaron a uno de los aspirantes que durante meses presumió contar con la venia para convertirse en secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva.



Se trata del sociólogo Luis Fernando García Abusaíd, quien, según los malpensados, ya no las trae todas consigo y se convirtió en uno más de la lista de 12 candidatos a la beca… perdón, perdón, al cargo.



De ser así, el experto en temas de problemática comunitaria haría culto a la clásica narrativa futbolera: la tenía, era suya y la dejó ir.





En espera



Por lo pronto, los 12 aspirantes están en espera de la entrevista del próximo martes, de la cual saldrá la terna final.



Como lo hemos comentado, entre los candidatos hay de todo, desde priistas como el exjuez y fallido consejero electoral, Alberto Campos Olivo, hasta intelectuales de a deveras.



¿A quién de ellos ubica? Aquí la lista completa: Alberto Campos Olivo, José Luis Chavero Ovalle, Mauricio Contreras Montoya, Luis Fernando García Abusaíd, Sofía Guzmán Esparza, José Isabel Hernández Hernández, Ilda del Carmen Hernández, Alejandro Loredo Sánchez, Luis Édgar Martínez Cruz, Rosalío Medina Martínez, Larissa Pineda Díaz y Alejandro Ramírez Kalisch.