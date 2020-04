01 Abril 2020 04:10:00

La caballería

En donde el horno no está para bollos, no solo por el número de contagios por Covid-19 y la muerte de un urgenciólogo contagiado, sino por la pifia del lunes por la noche por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es en Monclova y este miércoles se espera el arribo a la capital del acero de integrantes de la caballería del IMSS nacional, al frente de la cual viene Eduardo Robles Pérez, jefe del área médica de la Dirección de Prestaciones del IMSS.



Robles viene para tratar de meter paz y coordinarse con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y el alcalde Alfredo Paredes, con la idea, nos comentan, de hacer frente al problema desde la primera línea.





Se disculpó



Mientras tanto, López-Gatell, el hombre del momento, quien el lunes dijo que el brote epidemiológico en Monclova no se originó en el IMSS, sino en una clínica privada, cuando en realidad fue en el Hospital General de Zona número 7, ofreció disculpas al Gobernador, al Alcalde y a los monclovenses y corrigió la plana.



Hasta antes del desliz relacionado con Monclova, el epidemiólogo, a quien vemos todas las noches dando pormenores de la crisis, iba invicto, pero eso no le resta los bonos que ya trae muy arriba.







Tiene callo



El gobernador Miguel Ángel Riquelme, tiene callo en la atención de emergencias. Desde que inició su función le tocó agarrar al toro por los cuernos en situaciones como la irrupción de sicarios del cártel del Noreste a Villa Unión, para tratar de desestabilizar al estado y el ataque a balazos por parte de un alumno del colegio Cervantes de Torreón, entre otros casos.



El manejo de crisis se le da, y por eso no extraña que se encuentre al frente de las acciones para resolver la problemática por la pandemia. En esto último, uno de los logros que se mencionan es el de la conversión del Hospital General de Saltillo, en Hospital Covid. No hay que ser ave de mal agüero, pero lo peor de la crisis está por venir y hay qué estar preparados.







Hoy se define



De ser cierta la versión que circuló sobre el futuro de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, este miércoles habrá noticias en el Instituto Electoral. Según esto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova Vianello, abre sesión de trabajo para atraer el desarrollo de los procesos electorales con el propósito de ponerlos en pausa y reanudarlos hasta que haya condiciones para hacer campaña, es decir, hasta que pase la emergencia sanitaria.



De ser así, quedaría aplazado el registro de los candidatos. En Coahuila estaba programado para el 15 de abril, con los aspirantes a diputados locales, y en Hidalgo, en donde se renovarán ayuntamientos, para el próximo viernes, es decir, el día 3.







Pasó el susto



Que el magistrado Homero Ramos Gloria se recupera de manera satisfactoria y por cierto muy rápido, del problema gástrico que lo mandó al hospital el lunes. Versiones oficiales y de fuentes cercanas a la familia del integrante de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aseguran que solo fue el susto, pues en realidad acudió al médico a un chequeo de revisión rutinaria y para no errarle en los resultados de una serie de estudios, decidieron dejarlo internado.



La familia tiene confianza en que el también representante del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura del Estado se encuentre en condiciones para ser dado de alta este miércoles. Por lo pronto se detuvo además el llamado a donadores de sangre, lo cual también es buen síntoma.







No es cosa menor



La crisis de contagios por Covid-19 en Coahuila no es asunto menor y eso lo saben en la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Armando Plata Sandoval. Desde los primeros días de contingencia se cancelaron las reuniones presenciales y el personal más vulnerable se fue a casa con trabajo.



Las medidas se reforzaron y a partir del lunes se suspendieron por completo las operaciones de las oficinas en Monclova, precisamente en donde se encuentra el principal brote y a partir de hoy se cancelan por completo las actividades de las oficinas centrales en Saltillo, aprovechando la disposición de empleados y funcionarios para resolver los asuntos desde casa.







Universidad virtual



Y ante el llamado de las autoridades sanitarias para reforzar el llamado a quedarse en casa durante todo abril, en la Universidad Autónoma de Coahuila anunciaron que el regreso a clases será hasta nuevo aviso y por ahora los pendientes se van a seguir resolviendo de manera virtual.



Afortunadamente en la UAdeC, a cargo del rector Salvador Hernández Vélez, tienen a la mano buen número de plataformas digitales para que los alumnos presenten las tareas y proyectos correspondientes y los profesores se los puedan revisar. Las mismas ventajas tienen los investigadores y el personal administrativo, de tal manera que el asunto está resuelto.