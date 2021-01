04 Enero 2021 04:10:00

La carne al asador

Se confirmó lo dicho en los pasillos del Palacio Rosa: el gobernador Miguel Ángel Riquelme va con toda la carne al asador para el proceso electoral de este año.



En Saltillo, con Chema Fraustro para la Alcaldía. En Torreón, Román Alberto Cepeda. Para diputados federales se confirma a Jericó Abramo Masso, por el Distrito 4, y Jaime Bueno Zertuche, por el 7.



Para el Distrito 1, con cabecera en Piedras Negras, Marcos Villarreal Suday; en el 2, con cabecera en San Pedro, la exalcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala; 3, de Monclova, Cristina Amezcua; 5, de Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón; y en el 6, de allá mismo, Shamir Fernández, quien no va a terminar de calentar el asiento en el Palacio de Coss.







Los bloques



Y justo en domingo, previo al inicio de las precampañas, muchos comentarios recibieron las noticias que se pudieron leer en la edición de internet de Grupo Zócalo, respecto a las designaciones que vienen de candidatos a alcaldes y a diputados federales.



En dos de los municipios en donde tiene mayor interés, el PRI va en bloques y por lo visto no pretende dar cuartel a la oposición. En Saltillo, la nominación de Chema Fraustro, va con Jericó Abramo Masso y el dirigente del PRI local, Jaime Bueno, como mancuerna.



En Torreón, lo mismo: Román Alberto Cepeda no va solo, sino con Shamir Fernández, que en la pasada elección local resultó entre los mejores promedios de votación en el estado, y Toño Gutiérrez Jardón, con injerencia también en el sector empresarial y hasta ayer, representante del gobernador Riquelme en La Laguna.







No estaba muerto



El diputado Fernando de las Fuentes Hernández solicitará licencia este lunes para dejar el asiento que ocupa en San Lázaro como diputado federal, integrante de la fracción parlamentaria del PRI y en el transcurso de este mismo martes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme le tomará la protesta de ley como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, en relevo de José María Fraustro Siller, quien calienta el brazo como próximo candidato a la Alcaldía de Saltillo.



El nombramiento del “Diablito” de las Fuentes sorprendió a más de uno, pues justo cuando muchos lo veían en el ocaso de su carrera, marca su regreso a la política estatal. No cabe duda: más sabe el diablo por viejo, que por diablo.







Quedan pendientes



Para esta semana que inicia, quedarán pendientes los relevos de Jericó Abramo Masso y Román Alberto Cepeda González, en las secretarías de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y del Trabajo, respectivamente. Nombres y perfiles corren y de sobra, pero lo cierto es que ninguno de los que suena tiene los astros acomodados. Seguiremos informando.



Por cierto, más de un funcionario se quedó con la licencia o carta de renuncia sobre el escritorio. Terminó el plazo para dejar el cargo y estar en condiciones de ser elegible para la contienda por los ayuntamientos, y no les llegó la señal correspondiente.





Relega Morena a UDC



Para la elección de alcaldes, Morena irá de la mano con el PT y Unidad Democrática de Coahuila. Formalizaron el convenio ante el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, pero, así como que muy equitativa, no será la alianza, pues el partido de moda lleva mano en 26 de los 38 municipios para designar candidato. El Partido del Trabajo tiene luz verde en otros ocho y a UDC le dejaron solo 4: Acuña, Allende, Ramos Arizpe y Sacramento. Y eso que el concesionario de UDC, Evaristo Lenin Pérez Rivera, presume de ser buen negociador. Imagínese, qué sería lo contrario.







La mayor tajada



Morena va con candidatos en Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénagas, Escobedo, Francisco I. Madero, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Lamadrid, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza.



El PT, que encabeza Rogelio Tornero Carrillo, va con candidatos en Arteaga, Frontera, General Cepeda, Jiménez, Matamoros, Parras, San Buenaventura y San Pedro.







Van PRI y PRD



Y de coaliciones hablando, este lunes se registra ante el IEC la que van a formar, como lo anticipamos, el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, y el PRD, en donde manda la exdiputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal.



Este domingo se aprobó el convenio y la plataforma electoral, y en el caso del PRD, los trabajos estuvieron a cargo del dirigente estatal, Ángel Mahatma Sánchez, y el Nacional, Jesús Zambrano.





Una tras otra



En otras cosas, pero no por eso menos importante, fiel a su costumbre, Luis Fernando Salazar volvió a caer en las bajezas que lo caracterizan y, usando una página apócrifa de Facebook, acusó a varios actores políticos de agandallarse lugares para la vacuna contra el Covid-19, lo cual, nos aseguran, es absolutamente falso.



Para su mala fortuna, no tardaron en rastrear el origen de la publicación y detectar que el Hooligan está detrás de ello. Los enterados dicen que seguirán de cer