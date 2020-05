22 Mayo 2020 04:09:00

La carne en el asador

Para este viernes en Parras están listos los cabritos, lechones, gorditas y hasta tacos de guisos tradicionales, y por supuesto, lo que ni les gusta a los visitantes, el vino tinto, y mucho mejor cuando es uno de los más valorados del mercado.



El anfitrión Miguel Ángel Riquelme echará toda la carne al asador para recibir a sus colegas del bloque de gobernadores que desde la tierra del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, reclamarán al Gobierno federal mejor trato presupuestal.



Están confirmados y tienen asiento asegurado en la antigua hacienda de Casa Madero: Jaime Rodríguez, Nuevo León; Francisco García, Tamaulipas; José Rosas, Durango; Silvano Aureoles, Michoacán; José Ignacio Peralta, Colima y el polémico Enrique Alfaro, de Jalisco.





El Tucom



Por cierto, no serán los primeros gobernadores en aterrizar en la pista de Casa Madero. En 2005, en los últimos meses del sexenio de Enrique Martínez, nació en la antigua hacienda otro bloque de mandatarios, el Tucom (Todos Unidos Contra Madrazo), en aquel entonces conformado por militantes del PRI que trataron de impedir la candidatura presidencial del tabasqueño Roberto Madrazo…



A 15 años de distancia las instalaciones de Casa Madero vuelven a ser noticia en la clase política, aunque esta vez con un interés más legítimo de los protagonistas.





Violó el protocolo



Muy comentadas en redes sociales las imágenes que circularon desde Palacio Nacional, durante la ceremonia para conmemorar 100 años del fusilamiento del Varón de Cuatro Ciénegas.



Al pie del majestuoso monumento de Venustiano Carranza hicieron guardia de honor el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y lo que viralizó la imagen fue precisamente que mientras el segundo cumplió con la tarea de la sana distancia y el uso de cubrebocas para evitar la propagación del Covid-19, el primero ignoró dicho protocolo sanitario.



Por cierto, este jueves AMLO insistió en violentar el repetitivo llamado a quedarse en casa para retomar las giras por los distintos estados. Le urge la propaganda fuera de la Ciudad de México, advierten los malpensados.





Les cayó el saco



Levantó ámpula el tuit del alcalde Manolo Jiménez para destacar la figura del expresidente Venustiano Carranza, al señalar que a un siglo de su muerte los ideales inspiran fuerza para defender a Coahuila y a Saltillo del quien llamó el “tirano del centro”.



Ante este mensaje hubo aludidos, a quienes les cayó el saco y expresaron su resquemor en redes sociales. Defendieron a AMLO a capa y espada, pero para su sorpresa en lugar de conseguir simpatías recibieron una tunda. Se nota, nos comentan, que cada vez resulta más evidente para la gente que el trabajo de los gobiernos locales supera, y por mucho, al del federal. Además, señalan los que saben, eso se verá reflejado en las próximas elecciones.





¿Arrancó la campaña?



Y en más de políticos y de Venustiano Carranza, el que aprovechó los 100 años del asesinato del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista para lanzar dardos encendidos en contra del PRI y de los priistas fue Reyes Flores Hurtado.



Se refirió a los homicidas de Carranza como “traidores que se proclamaron como herederos de la Revolución y hasta partido político formaron”. La duda es si el expanista hizo su comentario como superdelegado del Gobierno federal en Coahuila o como militante y aspirante anticipado de Morena a la gubernatura. ¿Será que arrancó formalmente la campaña?





Legislador solitario



Cada vez se ve más solo en Morena el diputado federal Diego del Bosque, quien se empeña en defender a AMLO para quedar bien con sus patrones; defender lo indefendible, le llaman a eso. ¿Será que el aire que inhala le daña cada vez más la razón? Se preguntan los malpensados.



Advierten que el improvisado legislador no cesa en su búsqueda de la candidatura a la Alcaldía de Saltillo, pero en soledad, porque tanto Guadiana, como otros que se mencionaban, de plano pintaron su raya y se desmarcaron de la cada vez más desgastada cuarta



transformación.



Además, los propios morenistas dicen al legislador que la candidatura de Morena es toda suya, pues nadie en su sano juicio la querría, dadas las condiciones vigentes en el partido de moda.





Otros datos



La Legislatura estatal se convirtió en la primera en donde sus diputadas coincidieron en manifestarse en contra de la violencia de género y la intrafamiliar. Las legisladoras tomaron la tribuna con pancartas en mano para aclarar también al Gobierno federal que cuentan con “otros datos” sobre el incremento en la cifra de agresiones durante la cuarentena, algo en lo que López Obrador no está de acuerdo.



No se puede callar lo inevitable, ni tapar el sol con un dedo, le dijo la udecista Zulmma Guerrero.