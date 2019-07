02 Julio 2019 04:10:00

La cena para ‘Alito’

Poco se supo de la cena que el gobernador Miguel Riquelme organizó a su amigo Alejandro Moreno Cárdenas. Fue en la casa de los papás del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y según los que saben de política, las señales resultaron muy variadas y son para quien las quiera leer.



Por ejemplo, en la mesa principal estuvieron el propio Alcalde; el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller; Fernando “El Diablito” de las Fuentes Hernández; el exalcalde y secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Maso; Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente del PRI Coahuila, y uno de los más apapachados por el góber, el coordinador de la campaña interna de “Alito” en Coahuila, Eduardo Olmos Castro.



Buenos dividendos



En la cena también estuvieron incondicionales del gobernador Riquelme, como el dirigente cetemista Tereso Medina Ramírez; diputados locales, secretarios del Gabinete estatal, titulares de planteles educativos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, “Chava”, para los fans, y los principales operadores en las distintas regiones del estado, como Samuel Rodríguez, en La Laguna.



Nos comentan que hubo muestras de la estrecha amistad entre Riquelme y el candidato a la dirigencia nacional del PRI. De hecho, el Gobernador con licencia de Campeche se refirió a la unidad en el PRI Coahuila. Según mencionó, esos logros los pone como ejemplo en el recorrido por el país.



Sigue la telenovela



Sigue la trama en el grupo parlamentario de Morena, en el Palacio de Coss. Nos aseguran que a Elisa Catalina Villalobos Hernández se le hará la coordinación de la bancada, pues a inicios de la Legislatura así se acordó y hasta hay por ahí algún documento firmado entre ella y su compañero José Benito Ramírez Rosas, con la idea de que cada quien, empezando por este último, estuviera al frente del grupo durante año y medio, el cual recién terminó.



Por lo anterior, nos señalan, el escrito presentado por José Guadalupe Céspedes Casas y otros dirigentes del partido de moda, para desconocer el documento y mantener a Ramírez en la coordinación, no tiene validez y al parecer doña Catalina puede respirar tranquila.



Los contrastes



Mientras Manolo Jiménez Salinas se ubicó como el alcalde mejor evaluado de Coahuila y entre los 15 mejores del país —no lo decimos nosotros, sino la encuestadora Massive Caller—, el panista Jorge Zermeño Infante apareció en el lugar 32 de las alcaldías encuestadas. Además, el Edil de Saltillo resultó el tercero mejor evaluado entre sus colegas del PRI, mientras que el de Torreón es el número 12 entre los panistas.



Según los enterados, el contraste tiene explicaciones: en Saltillo hay sangre joven en la política, se ciudadaniza y transparenta el Gobierno, las jornadas laborales rebasan las 16 horas y no hay cuartel a la inseguridad.



Son odiosas



Sí, las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Según los propios laguneros, Jorge Zermeño no aprovecha la experiencia en política y en el servicio público, en donde ha sido de todo: senador, diputado federal, embajador, alcalde.



Tampoco abandona viejas formas de hacer política: ordena pintar la obra pública con los colores del PAN, bloquea la participación de la ciudadanía en el Gobierno, le dedica más tiempo a su vida social, que a la laboral y delega a terceros temas básicos como la seguridad. Así, ni cómo.



De qué tanto hablan



¿De qué tanto hablaron Jericó Abramo Masso y Samuel Rodríguez Martínez? La pregunta rondó por la cabeza de quienes los vieron en larga charla durante la mañana de este lunes, en el restaurante donde al mediodía, la especialidad es el cabrito.



Si bien los dos son aficionados a la política, nos aseguran que al menos en esta ocasión se concentraron en temas del servicio público, el primero, como titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial; el segundo, como representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme en la Comarca Lagunera.



La idea de los funcionarios es ver la manera de pisar a fondo el acelerador en tareas como la escrituración y regularización de la tenencia de la tierra en Torreón y, según esto, de lo único que no hablaron fue de temas político-electorales que se avecinan en el estado. ¿Les creemos?



Llevarán iniciativa



Este martes andarán por el Palacio de Coss los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, que coordina Gabriela de León Farías. Llegarán con iniciativa de ley bajo el brazo para que se modifique el Código Electoral y la urna electrónica se utilice de manera paulatina a partir de las elecciones de diputados locales, del próximo año.



Los consejeros serán recibidos por el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, pero la duda es si también acudirá Juan Antonio Silva Espinoza, pues en la pasada sesión del consejo del IEC votó en contra de la posibilidad de hacer universal el voto digital. Silva, nos aseguran, es de los que sistemáticamente están en contra de todo y a favor de nada, y por congruencia, ni se debería de parar. Veremos.