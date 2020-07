19 Julio 2020 04:08:00

La Cervecera dice no, Semarnat dice no, ¿y por qué no hay agua en 5 Manantiales?

El pasado 25 de marzo se publicó en este mismo espacio que Constellation Brands, a través de la Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V., ubicada en Nava, proyecta una obra hidráulica en Los Cinco Manantiales para abastecerse de agua potable.



Se trata de un acueducto de 18.2 kilómetros de longitud, el cual se conectará paralelamente con el acueducto ya existente de 60 kilómetros (en funciones desde hace al menos 10 años), y entre ambos fungirán como un par de popotes gigantes y subterráneos que succionarán el vital líquido de los pozos ubicados en la comunidad Las Albercas, en Zaragoza (dentro del acuífero Allende-Piedras Negras) hasta la industria situada a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.



Pero hay una noticia importante: el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental identificado con el folio 05/MP-0080/11/19, ingresado por la Cervecera el 20 de noviembre de 2019 ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), vía la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, se encuentra suspendido desde el 17 de febrero de 2020, no debido a la emergencia sanitaria, sino a la insuficiente “calidad de datos” aportados.



Eso significa que legalmente no podría construirse la infraestructura en este momento -misma que contempla un plan de trabajos a realizar durante 14 meses a partir de su aprobación- ya que no tiene permiso.



El plan requiere abrir una zanja de 1.5 metros de profundidad y necesita 34.06 hectáreas como derecho de vía temporal, y 13.91 más como derecho de vía permanente. La tubería mide un diámetro de 28 pulgadas en el exterior y 23.6 (60 centímetros) en el interior, y transportaría el agua a una velocidad de 1.77 m/seg. y una presión de 5 kg/cm2 a la llegada y 10 kg/cm2 a la salida. Una sangría.



Cabe señalar que desde 2013 Constellation Brands adquirió de Grupo Modelo sus instalaciones en la entidad y en 2014 inauguró una fábrica productora de vidrio (Compañía Vidriera de Coahuila) adyacente a la industria de Nava, para la producción de botellas de envase. Sus socios son CB Cervecera Operation, S. A. de R.L. y CIH Internacional, S.A. de R.L.



Y aquí viene lo interesante. Aunque la Compañía expresamente ha mencionado que “no tiene por objeto aumentar el consumo de agua de la planta, ni tampoco la capacidad de transporte de la infraestructura”, sino auxiliar al acueducto preestablecido a fin de disminuir la presión, ya que esta produce corrosión y desgaste en la tubería, incluso fugas y desperdicio de agua limpia, reduciendo su vida útil, esto se podría remediar con válvulas de liberación de aire y desfogues en el ducto original. No aumentando la línea de conducción.



De acuerdo con un reporte de Constellation Brands, en 2017 su fábrica de Nava produjo 27.5 millones de hectolitros de cerveza, proyectando una cantidad anual similar para 2018 y 2019, y actualmente se encuentra en un proceso de ampliación que le permitirá producir 30 millones de hectolitros “para satisfacer la demanda de nuestras marcas que existen en Estados Unidos”.



Ahora bien, ¿cómo podría producir por consecuencia los 2.5 millones de hectolitros extras de cerveza, sino con más agua, considerando que cada litro de cerveza necesita 3.15 litros de agua? Así, en resumen, los 2 mil 845 empleos que genera la empresa en la Región Norte del estado nos cuestan 94.5 millones de hectolitros de agua potable al año (un solo hectolitro, para dimensionar, equivale a 100 litros), extraída de Los Cinco Manantiales, y afecta el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos, a la Región Hidrológica Prioritaria “Río Bravo-Piedras Negras”, y al acuífero Allende-Piedras Negras (con presencia geopolítica en Morelos, Villa Unión y Guerrero).



Zócalo Piedras Negras ha dado cuenta en los últimos días de la sequía en Zaragoza; en la zona urbana y entre las huertas de nogal en la región. También Nava ha sufrido desabasto por temporadas. Y aunque no se trata de los mismos vasos comunicantes, pues Agujita y Cloete pertenecen al acuífero Región Carbonífera, habitantes de la zona bloquearon el lunes la carretera 57 para protestar por la falta de suministro, cada vez más frecuente, según su versión. Histórica ya es la sequía del río Sabinas, por lo demás.



Naturalmente la canícula (los 40 días más calurosos y secos del año en que nos encontramos) repercute. Obvio. Sin embargo, ¿hay alguna correlación con la operación de Constellation Brands en Nava y Zaragoza?







Cortita y al pie



El que tenga ojos para ver, que vea: el nuevo acueducto de 18.2 kilómetros, sumado al acueducto original de 60 kilómetros, formará una estructura 66% mayor a la obra que se requería en Mexicali, Baja California (47 kilómetros) para iniciar operaciones la planta de Constellation Brands que se canceló el 22 de marzo mediante consulta popular, priorizando los recursos naturales antes que inversión y empleo.







La última y nos vamos



En la página 96 de 336 de la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto “Acueducto 18K”, en poder de quien esto escribe, el promovente Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V. admite que hay un “déficit” de agua subterránea en la zona del proyecto.



“No estamos en contra de la inversión, ni de la creación de empleos, pero tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y nuestros recursos naturales. No es crecer por crecer”, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 23 de marzo, al ser cuestionado sobre la cancelación de la cervecera en Mexicali.



¿Y luego? ¿Acaso el semidesértico Coahuila no forma parte de la República?