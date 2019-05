13 Mayo 2019 04:09:00

La ciber ocurrencia

P eje, Peje, Peje... otra vez con cifras al garete... Según el IFT, hace un año faltaba conectividad al 33%, no al 80 como lo sueltas al viento.



E n tu pleito con el gordo Slim anuncias una paraestatal proveedora de internet, –ya me imagino la velocidad de esa red– ¡con medio “gigapeje” habremos de navegar!



J ubilación les sugieres a los concesionarios –al decirles háganse un lado–; ¡que todo México ya no es territorio Telcel! –eso nunca lo habremos de ver–.



E n las zonas apartadas, ocurrente, hacen falta muchas cosas para elevar de la vida la calidad, y no es “conectividad”... –hay hambre, hay analfabetismo, y tú sigues con lo mismo–.



N o Presidente “busca pleitos”, tus rencores no son asuntos de interés nacional; además de que las concesiones tienen respaldo contractual.



E ntonces, antes de lanzar tu amenaza al “señor telefonía”, pudieras dar un vistazo a las leyes en la materia, aunque se me ocurre otra cosa: ¡vean qué ironía!



T al vez estés preparando la compra de tal servicio a tu empresario de sexenio, que no es el dueño de Milenio, es Ricardo Benjamín, de apellidos Salinas Pliego.