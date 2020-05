05 Mayo 2020 04:09:00

La cifra oficial de intubados es… 805… 893… o mil 60

¿Cuántas personas intubadas hay en los hospitales de la Ciudad de México? Para responder a esa sencilla pregunta usted puede encontrar tres respuestas que vienen de fuentes gubernamentales emanadas del mismo partido (Morena): el subsecretario de Salud federal y vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, tiene un dato; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene otro; y un tercero distinto lo ofrece el modelo epidemiológico recién estrenado por la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno local.



Las inconsistencias no son menores: 255 personas intubadas de diferencia, 31% de los casos. Esto equivale a 10 autódromos Hermanos Rodríguez, convertido en un hospital Covid-19 permitirá albergar a 26 personas que requieran ventilador, según el IMSS.



Tomemos como referencia el 30 de abril que acaba de pasar. Ese día hubo 805 intubados según Sheinbaum, 893 según López-Gatell y 1060 según la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México.



Así estuvo la danza de cifras: El 30 de abril, Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que había 805 pacientes intubados, que representaban 55% de la capacidad instalada de camas con ventiladores en la Ciudad de México (a partir de estos dos datos, con una sencilla “regla de tres” resulta que el número total de camas con ventiladores en la capital del país el 30 de abril era de mil 464).



El subsecretario López-Gatell da las cifras con un día de retraso: así que en su conferencia nocturna del 1 de mayo se habló de los intubados en la CDMX al 30 de abril.



No dieron números absolutos, pero informaron que 61% de las camas con ventilador estaban ocupadas (seis puntos porcentuales más que Sheinbaum, presente en esa conferencia). Tomando en cuenta la cifra oficial de camas con ventilador dada por la jefa de Gobierno, según la administración federal había en la Ciudad de México 893 personas intubadas



¡88 personas más!



¿Cuántas personas estaban intubadas el 30 de abril? 805 según Sheinbaum, 893 según López-Gatell… y hay otra cifra.



La Agencia Digital de Innovación Pública presentó su modelo epidemiológico para la Ciudad de México. Lo tuiteó la propia jefa de Gobierno. Bueno según los datos de ese modelo, el 30 de abril había ¡mil 60 intubaciones observadas!



O sea que ni dentro del mismo Gobierno de la capital hay congruencia de cifras. El 3 de mayo fue igual: Sheinbaum reportó 816 personas intubadas y su Agencia Digital mil 98. La diferencia es de ¡282 personas!



Otro ejemplo de que los números no cuadran. En la presentación de López-Gatell el 25 de abril, se dijo que en la Ciudad de México había mil 112 camas de hospitalización general (no con ventilador) ocupadas y 988 disponibles. Esto suma 2 mil 100 camas.



Al día siguiente se dijo que hay 931 camas ocupadas y mil 62 disponibles. Esto suma mil 993 camas. ¡¿Desaparecieron 107 camas en un día?! Esa fue la última ocasión en que dieron el número de camas con ventilador ocupadas y disponibles, y empezaron a dar sólo porcentajes de un total cambiante y desconocido.



Además, los especialistas en estadística y matemáticas han cuestionado que su cálculo de personas contagiadas está mal hecho: con base en sus propios datos, el número de casos confirmados hoy deberían multiplicarse por 25 y no por 8.



Ojalá este artículo sirva para que las autoridades dejen claras y consistentes sus cifras.





Saciamorbos



“Olvídense de la Vigilancia Centinela, seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente el uso de la Vigilancia Centinela como elemento principal de información para lo que interesa monitorear en la Fase 3”. Lo dijo antier López-Gatell.



Curioso, porque entre que se decretó la Fase 3 la mañana del 21 de abril, López-Gatell citó la mentada Vigilancia Centinela en ¡trece ocasiones! en Palacio Nacional… hasta que la declaró irrelevante.