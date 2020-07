06 Julio 2020 04:10:00

La clínica 79 y la pandemia

Difícil tarea y de estrés constante para quienes no han frenado sus actividades durante la pandemia del coronavirus en el día a día, tanto en lo personal, como en lo laboral y familiar, enfrentar ese riesgo de contagio…



Pero también de reconocer esa labor de los médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas, trabajadores de limpieza y enfermeras de las clínicas y hospitales públicos y privados de Piedras Negras, pues hoy vemos un número inusual de positivos a Covid entre la comunidad…



Apenas el sábado hablábamos de tres médicos y tres enfermeras, además de otros funcionarios públicos de Salud que han dado positivos y enfrentan desde casa ese padecimiento…



Lo que hay que reconocer, es también a toda esa gente del sector salud que pese al riesgo mayor que enfrentan siguen adelante, incluso muchos que han dado positivo y son asintomáticos que desde su casa enfrentan sus responsabilidades a distancia, hay que destacar esa labor…



Hoy la clínica 79 enfrenta esa problemática en donde un buen número de sus médicos, sus administradores e incluso su director, son positivos a Covid-19 y deberán quedarse en casa, aislados, pero trabajando muchos de ellos porque son asintomáticos…



Seguramente el delegado Leopoldo Santillán sabe de lo que hablan, él ya lo vivió y tras su aislamiento y atención retornó a trabajar y lo hace en todo el estado…





La pandemia y las maquiladoras



Un problema que enfrentan las maquiladoras de Piedras Negras y que es discutido sin hacer mucho ruido, es el tema de las incapacidades que emiten en el Seguro Social por sospechosos de Covid-19 y que poco a poco se convierte en un problema para algunas de ellas…



Incluso otras, aun cuando ya la etapa de suspensión de actividades no esenciales ha concluido, no han podido arrancar de nueva cuenta porque la mitad o un poco menos de la mitad de sus trabajadores son del grupo de riesgo por padecer enfermedades crónicas y sin ese personal, por más que se quiera volver a la normalidad, no lo van a lograr…



Seguramente Blanca Tavares, presidenta del Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación, está más que al pendiente de cómo se desarrolla la situación en el sector para de manera conjunta diseñar y acordar estrategias, además de dialogar con las autoridades médicas, estatales y municipales, para avanzar en la reactivación económica sin que haya un descontrol de la pandemia…





Llegaron menos paisanos a Coahuila



A pesar de que el viernes se vieron largas filas de paisanos que llegaban a Coahuila por Piedras Negras y Ciudad Acuña, las advertencias de filtros y revisiones, así como cuestionamientos a visitantes, bajo la advertencia de que deberían ser viajes esenciales, si provocó que menos paisanos llegaran y con ello se logró el objetivo de menor movilidad proveniente de Texas…



Ocho horas de fila o espera para cruzar en Eagle Pass hacia Piedras Negras y hasta seis en Del Río para cruzar a Ciudad Acuña sí hicieron razonar a visitantes de que las cosas van en serio…



Aunque muchos pensaron que la estrategia salió sobrando, la realidad es que ayer domingo se observó en el regreso muchísimos menos paisanos, un puente internacional despejado que reflejó que en efecto llegaron muchos menos, tal vez la mitad de los que habitualmente en un fin de semana “largo” por festivo en Estados Unidos se observaron…



Ahora habrá que ver hasta dónde se puede sostener eso, porque el impacto económico de esos menos viajeros se refleja en Piedras Negras y Ciudad Acuña…



Por lo pronto los alcaldes fronterizos, Claudio Bres y Luis Sifuentes, Roberto de los Santos y Bruno Lozano, pueden referir buenos números con la estrategia, porque el número de paisanos fue menor y con ello también menos riesgo de aumento de contagios…





Abigeato en la zona fronteriza



Esta semana, la secretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, se reunió con José Luis “El Chapo” Flores y el sector ganadero de la entidad para analizar el tema del robo de ganado…



Y es que ese problema se ha presentado de manera recurrente en las regiones Laguna, Centro, Carbonífera y Norte, lo que ha requerido de acuerdos para evitar este tipo de actos…



Poco se ha avanzado en las investigaciones que por denuncias se han hecho en Piedras Negras, Nava y Guerrero, lo mismo en la Carbonífera, por lo que ahora se busca que con nuevos acuerdos ese problema grave disminuya y se capture a los involucrados…