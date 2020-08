23 Agosto 2020 03:00:00

La competencia

EL PADRE DE los hermanos Adrián y Edgar González, que tiene su residencia en San Diego, California, siempre a peleado, porque la Liga Mexicana de Beisbol y en este caso los dueños de los diferentes equipos no tengan para nada su intervención, cuando los chamacos mexicanos son seleccionados por los equipos de las Grandes Ligas, porque consideraba que era injusto que así sucediera.



DE TAL FORMA, que cuando sus hijos Adrián y Edgar fueron escogidos para ir a los Estados Unidos peleo tanto para que no tuvieron que pasar por el "filtro" de la Liga Mexicana de Beisbol y lo lograron gracias a las influencias de su señor padre, y sin ningún problema ambos hicieron carrera en el vecino país del norte, más Adrián que fue considerado estrella, mientras que su hermano Edgar solo fue fugaz su participación.



TRAS DE ESTO y envalentonada por la hazaña hizo que su escuela que fundo en Tijuana fuera prácticamente el trampolín que le sirvieras para irse al beisbol de los Estados Unidos, sin tener que pasar por la Liga Mexicana de Beisbol, por lo cual los derechos de los peloteros no pertenecían a ninguna organización mexicana y con ello entabló un cerrado pleito con las autoridades del beisbol mexicano.



DIJO QUE SU escuela tenia todo el aval de los equipos de Grandes Ligas, pero que nada tenia que ver con el beisbol mexicano organizado, ni con la LMB, mucho menos de la LMP, por lo que las negociaciones las harían directamente con el, cuando algún elemento les interesaba a los vecinos del país del norte.



ASÍ FUE COMO varios peloteros siguiendo los sabios consejos del papa de los Gonzales se aventuraron a jugar en los Estados Unidos, con tan mala fortuna que rápidamente fueron rechazados, pero cuando intentaron enrolarse en la pelota mexicana, surgieron los problema, y uno de ellos que se vio en apuros fue Amado Zazueta, quien finalmente fue perdonado y logro tener actividad primero con los Acereros de Monclova.



BUENO EN LA actualidad el papa de los González ya no esta dedicado a estos menesteres, pero tal parece que le heredo la idea a su hijo Edgar, quien debido a la amistad que tiene con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dio la titularidad de un organismo que le impuso el nombre de Pro-Beis, que es para apoyar a este deporte, pero Edgar ha cambiado esa idea.



INICIO MUY BIEN, incluso apoyado de su hermano Adrián recorrieron varios puntos de la república, e incluso estuvo aquí en Saltillo para dictar una clínica de uno o dos días, y todo parecía indicar que los propósitos de apoyar al beisbol iba por un buen camino, e incluso se ha enviado a construir varias escuelas en dos o tres estados que tienen el fin de apoyar más a nuestro deporte.



PARA DAR UNA prueba más de lo que pretende hacer, dijo recientemente en una entrevista que el no tenía nada que ver con la Liga Mexicana de Beisbol, ni con la Liga Mexicana del Pacifico, asegurando que van a preparar a peloteros para ir a los estados Unidos y por ello creo el torneo Prospectos de México, de donde están surgiendo chamacos con talento para ir a los Estados Unidos sin necesidad de ir a la Liga Mexicana de Beisbol.



LA VERDAD QUE no me parece muy honesto lo que está haciendo y más que se sirva del poder que indebidamente le ha dado el actual presidente de la república, y es que se supone que no debe por ningún motivo en interferir en estos chamacos que surgen de nuestro beisbol, para ser ellos quienes negocien su venta a las organizaciones de Grandes Ligas, cuando su finalidad es otra, ojalá y alguien le comenta a López Obrador , los propósitos de Edgar Gonzales para que deje de realizar esta labor que nada tiene que ver.