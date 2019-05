09 Mayo 2019 04:10:00

‘La Cone’, cercano a Morena

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recién sentenciado por autoridades judiciales de Chihuahua por cargos de peculado, aseguró que conserva buenos amigos en el Partido Revolucionario Institucional, pero también presumió cercanía con la Cuarta Transformación a través de funcionarios y legisladores.



De hecho, el coahuilense, en prisión domiciliaria en la capital de Chihuahua, aseguró que en el primer lugar de su lista de amigos de Morena se encuentra la presidenta del organismo, Yeidckol Polevnsky.



“La Coneja”, como lo conocen propios y extraños, habló con Grupo Zócalo y contó detalles sobre el calvario que enfrenta desde su detención, en diciembre de 2017.





No lo trae en el radar



En la entrevista, Alejandro Gutiérrez se limitó a señalar que desde su captura en Saltillo, en vísperas de la Navidad de 2017, y luego de su internamiento en el área de máxima seguridad de un penal estatal de Chihuahua, conserva buenos amigos en el PRI, de cuya dirigencia nacional fue secretario general adjunto, pero ni siquiera estuvo cerca de mencionar a Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien era su jefe durante la época en que según el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el tricolor quebrantó el erario de aquella entidad para pagar campañas electorales.



“Tengo amigos del PRI, muchos de Morena, empezando por la presidenta, que me conoce de hace muchos años. Amigos legisladores, algunos del PRI, más de Morena que han estado en contacto hasta hoy”, aseguró. ¿Será que Gutiérrez ya no trae al sonorense en el radar?





Anda de entrometido



El que anda en plena campaña con los directores de las distintas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, es Daniel Garza Treviño, quien cobra como oficial mayor. El año pasado el Sindicato de Trabajadores de la UAdeC (Stuac) pidió su renuncia, y ahora el funcionario va por la revancha y bajó línea, nos aseguran, para que los directores exijan al personal sindicalizado desconocer los acuerdos de la Secretaría General de la Stuac.



Está claro el pleito entre Daniel Garza y la dirigente sindical María de la Luz López Saucedo, y las apuestas comenzaron a circular para ver de qué cuero salen más correas… Por cierto, nos aseguran que entre sus allegados, Garza Treviño no hace el gestos cuando le preguntan si le gustaría llegar a la oficina principal del edificio de Venustiano Carranza y González Lobo.



Como cada año



El que amanecerá este viernes en la Ciudad de México es el obispo Raúl Vera López. Como cada año, acompañará a los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fundec/m) para conmemorar el Día de la Madre con la exigencia de este sector de la población para que aparezcan con vida sus hijos… En los colectivos de familiares de personas desaparecidas en los distintos estados del país, en los cuales el titular de la Diócesis de Saltillo tiene cercanía, nos comentan, hay acuerdos para empujar a la Cuarta Transformación a que la búsqueda de los ausentes sea prioridad en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Vera López estará de regreso a Saltillo el sábado, pues el domingo a las 13:00 horas oficiará misa desde la Catedral de Santiago Apóstol.



Sin llorar



Que no ande de quejumbroso y se ponga a trabajar, fue, palabras más, palabras menos, el mensaje del titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, al fiscal anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier.



Resulta que ante la falta de resultados por la montaña de denuncias que la ASE ha venido presentando, el fiscal se quiso lavar la cara al asegurar que la dependencia del Poder Legislativo llenó las instalaciones de la Fiscalía con cajas de archivos y documentos sin clasificar sobre presuntos desvíos del presupuesto de ayuntamientos, dependencias estatales y organismos descentralizados.



Lo cierto es que si alguien se quedó rezagado en el Sistema Estatal Anticorrupción, es precisamente Flores Mier. ¿Será que son muchos sus compromisos?



Grilla barata



El dirigente espurio del PAN Coahuila, Jesús de León Tello, dejó en claro que lo de él es la grilla, no resolver problemas. Acudió a la Auditoría Superior del Estado para denunciar el supuesto nepotismo en el Gobierno municipal, pero cuando le dijeron que eso mismo ocurre en Torreón, en donde el alcalde panista Jorge Zermeño tiene en la nómina a siete familiares cercanos del diputado, también del PAN, Juan Antonio García Villa, dijo que en todo caso esa denuncia le corresponde al PRI.



¿Entonces nada más se trata de hacer ruido? Al parecer sí, pues Chuy de León también le sacó la vuelta a otros casos de nepotismo entre panistas, como el del exalcalde Isidro López Villarreal, cuando mantuvo en la nómina a su propia cuñada, a familiares directos del entonces director de Desarrollo Social, Carlos Orta, y a parientes del tío incómodo, Rosendo Villarreal… ¿Pues no que en la nueva era del PAN Coahuila no habría lugar para la grilla barata?



Enemigo al acecho



Que en Coahuila hay señales de alerta encendidas por la posibilidad de brotes de inestabilidad en la industria, generados especialmente por el amago del sindicalismo de Napoleón Gómez Urrutia.



En el sector empresarial saben de los más de 5 mil empleos que en cuestión de semanas se perdieron por los movimientos de huelga en Matamoros, Tamaulipas, y les preocupa que Coahuila pase por una crisis similar. El enemigo está al acecho, nos aseguran