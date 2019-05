18 Mayo 2019 04:10:00

La cosa es calmada

En la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción, hay 418 investigaciones abiertas, y el principal delito que se señala es peculado. La mitad de las denuncias las presentó la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata Sandoval.



Hasta ahí todo bien, pero, ¿sabe cuál es la meta del fiscal general para este año? La idea de Jesús Homero Flores Mier es duplicar el porcentaje de resoluciones que logró en 2018, pero no crea que se trata de números extraordinarios, pues con dificultad llegará a 14 casos. Resulta que en 2018, en su primer año al frente de la Fiscalía, el exconsejero del ICAI resolvió siete actos de corrupción y ahora va por el doble.



Si Pitágoras no miente, la Fiscalía de Flores Mier llegaría al final de este año con 3.3% de efectividad y a ese ritmo, tardaría 30 años en abatir el inventario.



Punto de partida

Las investigaciones en torno al fraude por la emisión ilegal de recetas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila es punto de partida en la Fiscalía General de la República para revisar si el delito se replicó en otros estados. De acuerdo con el ex panista Germán Martínez Cázares, ahora activo fijo de la Cuarta Transformación como director general del IMSS, la FGR de Alejandro Gertz Manero tiene en su poder los detalles del “caso Coahuila”.



Como Grupo Zócalo lo informó con oportunidad, el 29 de abril, el IMSS encontró fuertes indicios de fraude con recetas en por lo menos un hospital de Coahuila. Se trata del Hospital General de Zona No. 16, ubicado en Torreón, de donde salieron 216 recetarios apócrifos para traficar con medicamento especializado y caro, con el correspondiente daño a la economía del Instituto por unos 300 millones de pesos.



Oxígeno puro

La contaminación habitual de Monclova se dispersó con la noticia sobre la eliminación de aranceles para la comercialización de acero y aluminio entre México, Estados Unidos y Canadá, como parte de un acuerdo trinacional.



Y precisamente desde Monclova, sede de la principal industria siderúrgica en el país, es decir, Altos Hornos de México, el gobernador Miguel Riquelme dijo que el logro es de los gobiernos estatal, municipal y federal, de las empresas y los trabajadores.



La propia compañía siderúrgica anticipó que se retomarán inversiones detenidas durante la etapa de incertidumbre. La decisión es oxígeno puro para una comunidad en la que el fantasma del desempleo siempre está al acecho.



Fueron muchas las voces que aplaudieron la medida, entre ellas la del presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño.



En plena campaña

La noticia sobre la eliminación de los aranceles para la industria del acero tomó al senador Armando Guadiana Tijerina en Puebla, en plena campaña a favor de Miguel Barbosa Huerta, quien no tuvo sombra para hacerse, una vez más, de la candidatura del partido de moda al Gobierno de aquella entidad.



Justo cuando terminó de echarle porras y levantar la mano del candidato poblano, el presidente de la comisión de Energía en el Senado de la República vaticinó buenos tiempos para la industria siderúrgica.



El legislador, quien como decimos, anda en plena campaña, aseguró que la eliminación de aranceles tiene que ver con la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Monclova, en donde escuchó la preocupación de empresarios y obreros por las trabas fiscales para producir y exportar acero.



Se acabó la mafia

La taekwondoín Alina Garza Herrera tomó las riendas del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, con lo que se pone fin a una de las etapas más cuestionadas en la institución. Con el nombramiento que la lagunera recibió del gobernador Miguel Riquelme, los deportistas coahuilenses le dicen adiós al ahora exdirector Jorge Pablo Chapoy, quien no dio una, salió muy raspado y con cuentas pendientes. Era secreto a voces la mafia que logró formar al amparo del Inedec durante tres años.



La nueva titular del Instituto, medallista panamericana, tiene experiencia en el área; cuando el gobernador Miguel Riquelme fue alcalde de Torreón, ocupó la Dirección Municipal del Deporte y hasta el jueves fue representante del Inedec en la Laguna.



Habrá cabalgata

Este sábado habrá cabalgata de Parras a General Cepeda con motivo de generar conciencia sobre el cuidado del agua. El contingente parte muy temprano y hacia las 2 de la tarde estará llegando al ejido Jalpa.



Habrá comida, pero antes misa, y hasta donde se sabe la oficiará el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien no llegará a caballo, sino en camioneta.



Al prelado desde hace meses se le ve seguido por allá, en donde empuja la petición para revertir el funcionamiento del centro de residuos industriales de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte.