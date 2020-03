29 Marzo 2020 04:09:00

La crisis del agua en Saltillo, y los que ganaron generando la crisis

En plena contingencia sanitaria por el Covid-19 y con temperaturas que han alcanzado los 36 grados al inicio de la primavera en la capital de Coahuila, a la paramunicipal Aguas de Saltillo se le ocurrió hacer obras de interconexión en la carretera 54, perfectamente aplazables para otro momento, que dejaron sin vital líquido a las zonas Centro, sur y poniente de la ciudad por espacio de tres a 10 días, cuando la suspensión estimada del servicio –se había anunciado de manera oficial– sería solo de 15 horas el 17 de marzo.



Sin embargo, como siempre sucede cuando se genera una crisis, hay alguien que gana con dicha crisis. Y esta no fue la excepción. A través de la licitación identificada con el folio LA-805030974-E14-2020 AGSAL 013/20 convocada por la empresa, el 18 de marzo, es decir, el día que debía iniciar la “normalización” del tandeo, falló a favor de la sociedad mercantil Construcciones Hidráulicas y Civil Krem, S.A. de C.V. para que suministrase agua en pipas a cambio de 3 millones 898 mil 64 pesos.



De entrada, una pregunta: si ya sabían que iba a fallar el servicio durante días y por tanto requerían con anticipación “asegurar” el transporte del vital líquido en camiones cisternas, y por ello publicaron la licitación relativa el 27 de febrero, ¿por qué no postergaron los trabajos pese a la epidemia?



Por lo demás, para dimensionar, se trata de casi 4 millones de pesos por la renta de seis vehículos rotulados con la leyenda: “al servicio de Aguas de Saltillo”. O visto de otra forma: millón y medio por cada uno.



Inclusive representa el contrato más caro de 2020, por encima del propio “suministro de tubería de hierro dúctil y pieza especial para línea de distribución de agua potable de sector tanque Narro a sector Landín”, el cual costó solamente un millón 108 mil pesos más IVA. Otros asignados también en marzo, relativos a trabajos de cloración, y limpieza y desazolve de drenajes, no superan siquiera los 3 millones de pesos entre ambos (2 millones 881 mil 948 ya con el IVA incluido).



En la referida persona moral que ganó el contrato de las pipas, cabe señalar, Crishna Lizett Peña Aguilar es administradora general y dueña del 75% de las acciones. Su nombre tal vez no le diga nada, pero ella es socia de Tanya Jezabel Castillón Meza en otra empresa: Servicio y Preparación de Alimentos de México, S.A. de C.V., y esta, a su vez, es socia de Armando Luna Canales (y Héctor Franco López, exsecretario de Medio Ambiente durante la administración de Humberto Moreira) en Indica & Sativa, S.A. de C.V.



Para contextualizar: Castillón Meza es hoy notaria pública 109 en Saltillo, aunque antes se desempeñó como subsecretaria de Justicia Laboral de Coahuila hasta el 30 de marzo de 2017, y exsecretaria particular de Luna Canales cuando este fungía como secretario de Gobierno (y él, a su vez, es actualmente notario público 63 en Saltillo). ¿Una cadena de favores o una simple coincidencia?



El caso es que hay más detalles interesantes. Cito uno por ejemplo: Construcciones Hidráulicas y Civil Krem, S.A. de C.V., la empresa recientemente favorecida por Aguas de Saltillo durante la crisis, y otra de Armando Luna Canales pero del mismo ramo, denominada Inmobiliaria Aquitania, S.A. de C.V., fueron constituidas con una diferencia de días, durante 2016, en las notarías 77 y 80 de Saltillo respectivamente.





Cortita y al pie



Ahora bien, por separado entre 2018, 2019 y el primer trimestre de 2020, la misma Crishna Lizett Peña Aguilar fue beneficiada como persona física por Aguas de Saltillo vía tres contratos en 2018, dos en 2019 y uno en 2020.



Lo mismo por “mantenimiento preventivo en instalaciones y pozos”, un “cambio de línea” y “construcción de alcantarillado sanitario”, que “trabajos especializados en reparación y control de fugas”. Participa en prácticamente todas las áreas de la operación, pues.



Y en total acumula 11 millones 389 mil 841 pesos facturados.





La última y nos vamos



Lávate las manos 20 veces al día. Durante 20 segundos por lo menos. ¿Cómo hacerlo si no hay agua potable pero sí negocio derivado? Vaya negligencia y oportunidad.