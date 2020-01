11 Enero 2020 04:10:00

La crisis en Eagle Pass

LA CRISIS EN EAGLE PASS



Con todo y los paisanos que cruzaron en mayor cuantía de Texas a México por esta frontera de Eagle Pass-Piedras Negras, el número de vehículos que registra la vecina ciudad en el cierre del 2019 es apenas dos mil arriba del año previo….



Eso habla de una crisis, que se ve con locales comerciales cerrados, plazas abandonadas e incluso el propio Mall de las Águilas, que enfrenta una crisis fuerte de locales sin ocupar o a medio uso…



El alcalde de Eagle Pass, Ramsey English Cantú requiere de comenzar la promoción en serio de la ciudad, porque esto no es sostenible de ninguna manera…



Más que pensar en obras y pedir créditos para pavimento o red de agua, el alcalde deberá de concentrarse en adicionar programas y proyectos para la atracción de nuevas empresas, empresas sobre todo pequeñas y medianas del sector comercio y servicios, porque son las que pueden generar empleos y con ello darle vida a la ciudad y al comercio…



De poco sirve hacer obras de relumbrón si no se promociona la ciudad para que lleguen empresas, comercios y centros de servicio…



PADRES, AUTORIDADES Y ESCUELAS

La tragedia ocurrida en un colegio particular en Torreón es difícil de prevenir para las autoridades, para el colegio y para los mismos padres de familia, por ello no se deben buscar culpables, sino los factores que se combinaron y provocaron ese lamentable suceso…



La influencia de un videojuego, la posibilidad de conseguir de alguna forma no una, sino dos pistolas y cómo meterlas al colegio, así como el odio o rencor que se generó contra compañeros, maestros y personal del colegio, nada tiene explicación clara, ni creemos la tendrá…



Lo que sí nos debe quedar claro, es todos los días manifestarles de forma clara, directa, con señales y palabras, el amor que sentimos por nuestros hijos, por toda nuestra familia, porque solo así sembraremos un factor positivo que sea contrapeso, contracorriente de cualquier actitud o sentimiento negativo en nuestros hijos y familia…



Un abrazo, un beso, un apapacho, cargar la mochila, ver juntos televisión e intercambiar opiniones de hechos, escenas de una serie o película o de actitudes que se vean en la sociedad siempre será algo positivo y formador, que pueda incluso reflejar o enviar un alerta si pasara algo extraordinario…



El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, el director del DIF, la Pronnif y la Secretaría de Educación sin duda tendrán mucho para analizar, para pensar y hacer luego de lo sucedido, ellos intentarán explicarnos qué sucedió y por qué pudo haber ocurrido y lo que se hará para prevenirlo…



FISCAL CON MUCHO TRABAJO

Quien llegó ayer por la tarde a Piedras Negras fue el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara…



El mandamás de la Fiscalía analizará los expedientes del tema Guerrero, de la balacera en el rancho Santa Teresa, además de fijar estrategias con los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de los grupos de apoyo y coordinados en la Región Norte…



Mientras otro asunto de alta importancia se desarrolla en la Región Laguna, el fiscal no deja de lado lo que ocurre en el norte del estado, con una problemática distinta, pero que de igual forma es muy importante…



Además está la investigación del asunto de Zaragoza en donde está involucrado al menos un oficial de Policía Municipal como presunto responsable del delito de homicidio imprudencial…



MÁS NOVEDADES EN JURISDICCIÓN UNO

Luego de que se puso a controlar el tráfico aéreo en la Jurisdicción Sanitaria, el coordinador Hermilo Rodríguez parece que enfrentará al sindicato de la Secretaría de Salud que no se quedará con las manos cruzadas ante el despido de varios de sus integrantes…



Hay que reconocer que es muy complicado luchar contra esto de los vicios en algunos sectores, más también hay que aplaudir la valentía del funcionario para poner un hasta aquí a los “recomendados” de otras administraciones…



Veremos si al final no doblan a la Jurisdicción con los acuerdos allá más arriba en donde se podrían arreglar las diferencias…