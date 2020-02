26 Febrero 2020 04:10:00

La cuenta regresiva

Este miércoles inicia la Cuaresma y para el obispo Raúl Vera López será la última misa que con ese motivo oficie como titular de la Diócesis de Saltillo. Como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue este año, dejará el cargo y a partir de hoy inicia de manera formal la cuenta regresiva.



Nos aseguran que don Raúl, para sus fans, tiene sobre su escritorio la carta renuncia que hace casi dos años presentó al Vaticano para notificarles que, por cuestiones de edad, el 21 de junio cumplirá 75 años y tiene 20 al frente de la diócesis, su función episcopal en Coahuila llegó a su fin.



Eso, el fraile dominico se irá por la puerta grande de la Catedral de Santiago y con la frente en alto, de ahí que sus seguidores le organizaron una serie de eventos especiales, a manera de reconocimiento por el respaldo que en 20 años dio a los sectores vulnerables.





Papelito habla



¿Es necesario que los alcaldes se comprometan a no ser corruptos y fomentar una cultura de combate a dicho mal? Por lo menos en la Región Laguna sí y el martes los ediles firmaron el acuerdo correspondiente, ante el titular de la Fiscalía General del Estado, el penalista Gerardo Márquez Guevara y el fiscal especial anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier.



El encuentro fue en instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Torreón y estuvieron los alcaldes de la 4T, Horacio Piña Ávila, de Matamoros y Jonathan Ávalos Rodríguez, de Francisco I. Madero. También los panistas Patricia Grado Falcón, de San Pedro y el anfitrión, Jorge Zermeño Infante, así como la priista Nadia Jaramillo Hernández, de Viesca. Por firmas y convenios no quedaron, papelito habla y ahora solo les falta cumplir.





Da resultados



Las recomendaciones de ONU Hábitat al Gobierno de Coahuila para desarrollar vivienda vertical, con características que dignifiquen el día a día de los habitantes se empezó a volver realidad con el arranque de la construcción de un complejo habitacional de 246 departamentos distribuidos en cinco módulos o edificios en la colonia Nuevo Centro Metropolitano, programado para este miércoles.



En ello andarán el gobernador Miguel Ángel Riquelme; el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso y el vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Agustín Rodríguez López.



No hace mucho, a iniciativa del Gobernador y de Jericó, durante el Foro Internacional sobre Vivienda Digna, Coahuila se comprometió a llevar puntualmente las recomendaciones de ONU Hábitat para detener el crecimiento horizontal y fomentar los proyectos verticales en los principales centros urbanos y por lo visto, ese compromiso pasa del papel a la realidad.





No estaba muerto…



Aunque usted no lo crea, el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, reapareció en la escena pública estatal durante la entrega de espacios adicionales de vivienda en la populosa colonia Diana Laura Riojas. Al frente del evento estuvieron el gobernador Riquelme; el alcalde Manolo Jiménez y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo.



El caso es que Flores Hurtado, por lo regular ausente de la agenda estatal, se apareció y de muy buen ánimo. En una de esas le cayó el veinte de que la unión, hace la fuerza, o lo que es lo mismo, más vale sumarse y decir presente, que aislarse y perderse en el limbo del servicio público.





Claroscursos en el ICAI



Jornada de claroscuros para el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Su comisionado presidente, Luis González Briseño, firmó un convenio de colaboración con el Legislativo para presumir el modelo de Parlamento Abierto y lo hizo con bombo y platillo.



Estuvieron el diputado Emilio de Hoyos presidente de la Junta de Gobierno; la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo; la diputada Lilia Gutiérrez, de la Comisión de Transparencia y Jaime Bueno, presidente de la Mesa Directiva.



Pero como la felicidad no es completa, en la misma jornada se dio a conocer que el ICAI se apresuró a dar de baja a un funcionario con señalamientos de acoso sexual; según esto, el órgano garante de la transparencia en Coahuila le quiso sacar la vuelta al escándalo y trató de cortar por lo sano. El problema es que la verdad siempre florece y eso lo deberían tener en claro los comisionado, ¿o no?





Arriba de los 400



Los que están de estreno son los priistas de Saltillo. Inició la etapa de Jaime Bueno Zertuche, como presidente del Comité Directivo Municipal y en el arranque empezó a sacarle filo a la estrategia que se va a implementar en la próxima etapa de campañas electorales, de cara a los comicios del 7 de junio.



La tarea del también coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Palacio de Coss no es menor; la encomienda es sacar adelante las cuatro candidaturas para diputados por los distritos electorales de Saltillo y de paso abonar a la votación estatal.



Lo bueno es que Jaime tiene capacidad y en términos beisboleros batea arriba de los 400 de porcentaje, pues también tiene tareas en el Congreso del Estado y está por arrancar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del año.