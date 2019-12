28 Diciembre 2019 03:10:00

La curul deseada

Un feliz, feliz Año Nuevo tendrá el diputado Emilio De Hoyos Montemayor, que en la sesión de ayer lo designan Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local en el último año de la Sexagésima Primera legislatura.



El relevo de dos de los cargos más importantes en el Congreso también se dio; con Emilio entran Gerardo Blanco Guerra como Oficial Mayor y el tesorero, Miguel Ángel Flores.



El brindis adelantado, luego el de Año Nuevo que vendrá cargado de cosas interesantes para la grilla legislativa, donde la UDC o se afianza o hace alianza.



No vayan a salir los de UDC como aquellos políticos que lucharon y tardaron mucho tiempo en alcanzar el poder y cuando lo tuvieron no supieron qué hacer con él.



Aprueban paquete



Los legisladores locales le aprobaron al Gobernador su propuesta de Paquete Económico del 2020, sin muchos detalles aún sobre el impacto al ciudadano, que dirían no afectará el bolsillo.



Hay consideraciones atractivas, como la licencia de conducir que podrá tener vigencia de hasta cuatro años, claro a un costo mayor.



La renovación de placas será cada cuatro años, siendo retroactivo desde el 2019, será allá por el 2023 que se haga el cambio de laminado.



Hay algunas modificaciones en el manejo del Registro Público, que se digitalizó y vía internet se podrán hacer trámites, un programa que permitirá saber los trámites que se hagan.



Muy diverso el paquete aprobado por los diputados locales antes de irse a despedir el año.



Proyecto turístico 2020



La que no tiene intención de ser y dejar la Secretaría de Turismo es Lupita Oyervides, la que se reportó sosteniendo reunión de trabajo para afinar los detalles del plan de trabajo del 2020.



Pareciera que la sola mención como posible candidata del PRI a la diputación local por el distrito con cabecera en Monclova, la hizo ocuparse más en la encomienda que hace un año le asignaron.



Que no y que no dice la Secretaria de Turismo, no quiere, no va porque ni siquiera le han insinuado su posible participación.



Lo que son las cosas, otros y otras desesperados porque les den la oportunidad de ser candidatos o candidatas, aunque pierdan y ni quien los tome en cuenta.



Alcaldesa solidaria



Todo sea por divertir a los cieneguenses, los que por primera vez tienen una pista de hielo para disfrutar durante la temporada vacacional y si llegan turistas, pues que lo aprovechen.



Así debió pensar la alcaldesa Yolanda Cantú cuando del Gobierno del Estado le presentó la atractiva oferta de contar con una padrísima pista de hielo que se inauguró ayer.



El negocio de los Viggiano de Hidalgo, es lo que se sabe desde el sexenio anterior, y bueno, nueva en el desempeño público y como mujer que gusta de hacer obras de caridad y ser solidaria con la causa.



Los cieneguenses encantados con la pista de hielo, en dónde pare el dinero del pueblo por ahora no importa.



Los encargados de la seguridad se acoplaban bien al efecto de avestruz sino es que el Fiscal dejaba la información en manos de subalternos y siempre buscaba salir por puertas traseras para evadir a la prensa.