La deuda oculta de Coahuila con el ISSSTE

De manera casual, así como que no quiere la cosa, aparentando tranquilidad para que la oposición (¿cuál?) no sospechase algo, el pasado 18 de julio el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local puso en la agenda legislativa un asunto trascendente para la vida pública de Coahuila que –sin querer– revela un interminable desaseo financiero: en los últimos 12 meses el Gobierno del Estado acumuló un adeudo en cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Eso significa que a la deuda bancaria (a corto y largo plazo) y no bancaria (proveedores y contratistas) existente habría que agregar ahora un nuevo problema. Más deuda, pues.



Las formas y los tiempos importan, por supuesto. El PRI no expuso el tema en periodo ordinario de sesiones, ante los 25 diputados que integran la Legislatura, sino en periodo extraordinario mientras la Diputación Permanente compuesta por 11 miembros está de guardia con menos reflectores apuntando a su labor, y a dos días del inicio de las vacaciones de verano. Es decir, cuando menos ruido genera.



A través de un punto de acuerdo para “exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a que analice la posibilidad de suscribir un convenio de reconocimiento de adeudos y forma de pago de las cuotas y aportaciones omitidas ante el ISSSTE”, tramitado al final del orden del día, los representantes del PRI dejaron constancia del tema en el recinto legislativo. Horas después, en perfecta sincronía, la proposición se publicó en la edición del viernes 19 de julio del Periódico Oficial.



Pero hay un detalle: mientras en el Congreso los 10 legisladores priistas mencionaron el caso en un solo párrafo, en el Periódico Oficial publicaron seis cuartillas con la exposición de motivos. Y en ésta consignan el trasfondo del asunto: afirman que “en lo que va de la presente Administración pública estatal se han realizado los pagos enteros al ISSSTE”, aunque también reconocen que “existía un rezago cuyos periodos recaen en administraciones anteriores”. Así, sin detallar el monto ni responsabilizar a nadie por nombre y apellido.



Sin embargo la realidad es distinta. Quien no pagó las cuotas y aportaciones no fue Moreira I ni Moreira II; ni siquiera el hoy presidiario Jorge Torres López, eslabón entre ambos hermanos, sino la administración actual en su primer año de ejercicio.



De acuerdo con el “reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativo a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales”, con corte al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila debía 64 millones 17 mil 679 pesos al ISSSTE.



Y aquí viene lo interesante: el periodo adeudado comprende 10 quincenas (de la 15 a la 24) del 2018. Dicho de otra forma: de agosto a diciembre la Secretaría de Finanzas a cargo de Blas Flores Dávila dejó de pagar lo que le correspondía.



Lo anterior se puede comprobar pues al 31 de agosto de 2018 la Administración estatal debía sólo tres quincenas (de la 14 a la 16), mismas que representaban 943 mil 641 pesos, como consta en la “publicación de adeudo” de la Dirección de Finanzas del ISSSTE, elaborada por la Tesorería General.



Si el adeudo de Coahuila fuese anterior a noviembre de 2017, como dicen los diputados del PRI a nombre del Gobernador, el ISSSTE no tendría problema en señalarlo. En su reporte, por ejemplo, identifica pasivos que datan de 2005 (los más antiguos de todos) en el Gobierno del Distrito Federal.



Ahora bien, considerando que las finanzas de los primeros ocho meses de 2019 se verán reflejadas hasta el próximo corte del 31 de agosto, se prevé haya aumentado más la deuda de Coahuila con el ISSSTE.







Cortita y al pie



Para dimensionar: solo la Ciudad de México y los gobiernos estatales de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Oaxaca deben más que Coahuila, quien ocupa la quinta posición de 32 en el deshonroso ranking.



Es verdad que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el artículo Décimo Segundo Transitorio, faculta al ISSSTE para suscribir convenios con las entidades a fin de regularizar adeudos en parcialidades por un plazo máximo de 10 años, incluyendo descuentos en los recargos generados.



Por lo demás, no hay que perder de vista un detalle: el PRI-Gobierno de Coahuila dejó de cumplir con sus obligaciones a partir de que Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia que lo acredita como Presidente electo. ¿El fenómeno tiene dedicatoria? ¿Lleva un mensaje implícito?







La última y nos vamos



Pese a que Gobierno de Coahuila pidió un crédito por 550 millones de pesos el 7 de diciembre de 2018 y otro el 7 de febrero de 2019 por 200 millones más, ambos con Multiva, adicionales al presupuesto de egresos anual de 50 mil millones que recibe, no ha tenido recursos para pagar al ISSSTE.



Pero claro, #TodoEsCulpaDeLayún. Digo de AMLO. Hay que ser miope para no ver quién es quién, y dónde estamos parados en realidad.