23 Febrero 2020 03:10:00

La Diputada “lamentable”

Si te enojas y eres funcionario o político se nota más, pero si cantinfleas y no precisas qué hiciste o haces por Monclova en favor de obreros, empresarios y ciudadanos afectados por la crisis de AHMSA, estás perdida.



Perdida desde hace una docena de años, decir que es y quiere mucho a la Capital del Acero es una cosa, Silvia Garza Galván, la diputada federal plurinominal del PAN, raras veces se aparece.



Sus apariciones son regularmente en tiempos electorales por lo tanto vive ajena a la realidad que enfrenta la comunidad.



Su aparición ayer, en periodo electoral, fue la-men-ta-ble, acompañar al alcalde Alfredo Paredes a recorrer la obra del Río Monclova, que diría fue ver su sueño hecho realidad, y el Cristo de la Bartola, sólo reafirmó la opinión de muchos.



Con tantos años en la “liana”, perdón de ser funcionaria pública, Silvia no aprende, gusta de moverse entre el círculo del poder político, donde asegura para ella, su familia o sus cercanos el siguiente cargo público.



Una pregunta cambiaría su discurso demagógico, “La identidad de Monclova, el río, los nogales criollos, la represa, el ecosistema acuático, la fauna, el oso negro… Nuestra identidad, también en el acero”, hasta ahí todo bien bonito.



A propósito de acero, ¿Diputada desde su trinchera qué va hacer por Monclova, los empresarios se sienten abandonados por diputados ante la crisis por AHMSA, se topó con una reportera aguda, la Chinita Guerrero, y se encrespó y cantinfleó.



“Yo creo que, sería una declaración lamentable lo que escucho porque si alguien ha apoyado a Monclova desde la trinchera que me ha tocado, primero como senadora y ahora como diputada, desde los impuestos”, fue la respuesta.



Después salió con que la mayoría son diputados de Morena, son 500 diputados y es un órgano colegiado, y la responsabilidad económica es del gobierno.



Los empresarios sólo quieren saber qué han hecho los diputados federales de Coahuila, en especial los de Monclova, ¿Qué ha hecho Silvia Garza?



Se olvidaron de AHMSA tan pronto dejaron de salir los apoyos de Ancira para los diputados.



OTRA ES “LO”



La tarea era para ayer aunque la calificaran hasta junio, de tal forma que la que dijo que no quería rápido se aplicó en tener la nueva identidad que le dé el posicionamiento ahora es: LO



LO, “Orgullosa de ser coahuilense, mujer de causas, 35 años y acerera de corazón”, las letras mayúsculas en color verde bajito y rojo, el slogan con triángulos invertidos de diversos colores, verde en dos tonos, rojo, rosa y morado.



Lupita Oyervides, cambiando la imagen de sus redes sociales, encarrilada a lo que viene, después de la encerrona tuvieron los elegidos para ser candidatos a diputados por el PRI en la capital.



Un centenar de comentarios a favor, no tarda en dejarse ver en Monclova en los próximos días.



De los que no se sabe nada, son de los grupos que dicen tener control del PRI en Monclova, Armando Castro, Marco Morales, Melchor Sánchez y Beto Medina, será porque aún no es oficial lo de las candidaturas.



MARS EN FRONTERA



El Gobernador de Coahuila estará de visita en Frontera para el arranque de pavimentación en Frontera, donde se dice que las tres cuadras de alrededores de la plaza serán modificadas.



El alcalde Florencio Siller, logró superar diferencias, si es que alguna vez las hubo, con el Mandatario pues en las últimas visitas tiene trato cordial y viajan juntos en el vehículo.



El Gober también estará de gira por San Buenaventura en la incineración de banderas, las visitas serán cotidianas, con cualquier pretexto para darle calorcito al proceso electoral.