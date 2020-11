29 Noviembre 2020 04:10:00

La discordia del PRI en Acuña

En otros tiempos, incluso apenas hace unos meses previo a la contienda por la diputación local, pocos priístas querían entrarle a competir en Acuña. Con un UDC fuerte, con dudas sobre el apoyo del sector empresarial al candidato, preferían dejar pasar de largo la oportunidad que se les presentaba a quienes estaban considerados dentro de la baraja de opciones…



Pero luego del triunfo de los 16 distritos y de las condiciones en que el PRI ganó en Acuña-Jiménez, la cosa ha cambiado y mucho…



Hoy en el priísmo de Ciudad Acuña los aspirantes a contender por la alcaldía son más de seis, algunos que resurgen y otros que quieren por primera vez esa oportunidad…



Los hay como Jorge Ramón, quien ya se sacrificó y fue por la silla municipal en la pasada elección sin mucho éxito y apoyo; también Marcos Villarreal, para el PRI la silla municipal…



También la notaria Georgina Cano, que ya la buscó una vez y se quedó en la raya y por supuesto “Temoc” Hernández Arzola, exdirigente priísta local para ser el abanderado…



De este grupo Jorge Ramón y Georgina Cano pudieran no estar tan fortalecidos, uno porque ya no lo apoya ni su familia y la notaria porque está enfocada en proyectos familiares y profesionales fuera de Acuña…



Pero esperemos pues que entre Marcos Villarreal, “Temoc” Hernández Arzola y uno más del sector empresarial podrá surgir el abanderado…



La realidad que con la división o resquebrajamiento de UDC en dos, por la partida de una sección hacia Morena, el PRI mostró que su voto duro de casi 20 mil sufragios fue más que suficiente para el triunfo y con la poca probabilidad de que pueda haber alianzas entre Morena, PAN y UDC, la cosa pinta con posibilidades reales para que la silla acuñense vuelva a ser tricolor…





La venta de la vacuna COVID en PN



La vacuna contra el SARS-COV2 aún no está lista ni autorizada en los laboratorios para su fabricación y venta, pero pese a ello, en Piedras Negras en clínicas y hospitales privados ya los profesionales de la salud se preparan para la venta de la misma y “sondean” el mercado para ver las posibilidades de que se pueda adquirir un lote de alguna de las vacunas que ya les ofrecen…



Médicos de clínicas y hospitales particulares ya hablan de ese tema con sus pacientes, claro primero para ellos mismos la aplicación de la misma, pero se menciona probable precio de la vacuna y también variedad de la misma, es decir, al menos dos marcas ya están encaminándose a comercializarla…



Y es que mientras el Gobierno Federal ha señalado que ya en semanas comenzará a aplicarse la vacuna, cuando llegue al grueso de la población tardarán varios meses, incluso más de un semestre y ante ello quienes puedan pagarla seguramente lo harán…



La vacuna, se comenta, costaría de un laboratorio inglés algo así como 12 mil pesos, mientras que la rusa, presumimos es la Sputnik-5, el precio sería más accesible, en tres mil pesos, pero no hay fecha para que llegue aún…



Los de la bata blanca se organizan para comprar un lote y así bajar los costos de flete, que en el caso de la inglesa es muy elevado y así darle accesibilidad a la vacuna en Piedras Negras…



Veremos que opina sobre esto Roberto Bernal, secretario de Salud y el propio jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Alejandro Moscoso…





Fiscalía y Municipio, trabajo diario y coordinado



Ayer estuvo en Piedras Negras el fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara, quien se reunió con el alcalde Claudio Bres para juntos presentar resultados de investigaciones por los homicidios que se registran durante el último mes en esta región…



Dos sujetos han sido detenidos y enfrentan cargos como los probables responsables de dos homicidios ocurridos en la colonia Fundadores y de una agresión en la colonia San Joaquín, donde dos personas resultaron lesionadas..



Ahí Márquez Guevara y Bres han dejado en claro que el trabajo de la seguridad se hace diario y es algo que no se puede bajar la guardia y por ello es que se necesita constancia como se ha hecho en nuestra región…



Vemos hoy estados como Zacatecas y San Luis Potosí que tienen ya una década o más de problemas de seguridad y que no se han decidido a entrarle de lleno, con seriedad y con policías e investigadores capacitados y equipados…



A Coahuila le costó mucho salir adelante y ahora los alcaldes como Bres Garza y el fiscal, así como la titular de la Secretaría de Seguridad están en constante comunicación para que ese estatus de resultados no se pierda…





Teodoro Rodríguez, con nuevos bríos



De excelente semblante y con muy buenos resultados luego de someterse a una cirugía en Monterrey, ya está de regreso el empresario y exgerente de Simas, Teodoro Rodríguez…



El empresario refresquero y también hoy por hoy el rey de las pozas en la zona norte de Coahuila, estuvo en la capital regia donde se sometió a una cirugía que ya tenía programada antes de la pandemia y que por las circunstancias del Covid se pospuso en varias ocasiones…



“Teo” Rodríguez mantiene una excelente comunicación con el alcalde Claudio Bres, y quien aún espera e invita a que pueda reintegrarse de nueva cuenta a su gabinete, con el que se reúne de manera frecuente para platicar con la máxima autoridad del ayuntamiento, pues mantienen una gran amistad desde hace un buen número de años…