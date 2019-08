11 Agosto 2019 04:10:00

La elección del PRI

EN SEXENIOS ANTERIORES, CUANDO llegaban a la zona norte del país y a ciudades como Piedras Negras, los funcionarios que evaluaban quiénes deberían tener acceso a programas de techo firme, piso firme y otros de nivel federal, se encontraban que la mayoría de los habitantes de Piedras Negras, que pretendían aplicar para estos beneficios, no calificaban por sus condiciones: Tenían televisión, auto, vivienda construida con block y hasta servicios…



LA TAREA QUE HAN DESEMPEÑADO los alcaldes en Piedras Negras ha sido buena y eso se refleja en el nivel de vida de la población y más cuando se compara con la pobreza del sur del país, donde el piso de tierra, el techo de lámina, incluso la carencia de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, además del drenaje, eran los factores a considerar…



HOY PIEDRAS NEGRAS VIVE OTRA etapa, hay muchos recursos gestionados a tiempo de forma hábil por el alcalde Claudio Bres y con apoyo de muchos funcionarios que él ha conocido en su carrera política, por lo que las obras que se ejecutarán en nuestro municipio son distintas a las de otras regiones, incluso de Ciudad Acuña…



FUENTES QUE MEJOREN LAS vialidades, renovación de pavimento, alumbrado LED en toda la ciudad y beneficios económicos para las familias para que arreglen su vivienda hasta por 250 mil pesos, es lo que se tiene y ha logrado el alcalde, que sin duda meterá en problemas a muchos partidos políticos que en el pasado se durmieron en la hamaca y ahora serán comparados contra esta gestión…



CERCA DE MIL MILLONES DE pesos de inversión en programas y obra pública para el primer año es mucho, combinado con recursos locales, estatales y municipales, lo cual provocará que otros alcances se pongan ahora sí a trabajar y gestionar y la tarea de supervisar y llevar a buen término todas las obras por parte de Anselmo Elizondo será también un reto…



III



TAL VEZ LE PUEDAN FALTAR hoy casillas al PRI para que sus militantes acudan de mejor manera y cuantía a votar por las opciones en materia de candidatos a la dirigencia nacional, pero si los priístas se ponen a trabajar no habrá ningún problema para que se reflejen las cosas como se pretende, es decir, un PRI que resurge y que tendrá mucho por hacer, pero también que muestre que puede salir adelante en los procesos políticos siguientes…



RAúL VELA, MEMO RUIZ, JUAN Olvera y el resto de las figuras del PRI deberán de trabajar hoy y las siguientes semanas y meses para el instituto político que los ha cobijado y ese trabajo se verá reflejado en la medida que vayan juntos y no divididos a los retos que se les vienen para los próximos dos años…



LA PRIMERA PRUEBA ESTá en la elección de dirigente nacional y la respuesta se tendrá a partir del lunes, cuando se evalúe la participación de la militancia, cuántos acudieron a las urnas y por quién sufragaron y luego vendrán los retos en la región y el estado…



LA RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA nacional será un reto para ver hasta dónde el PRI termina de nueva cuenta fracturado, como ocurrió luego de las elecciones federales del año pasado y de donde incluso podrían surgir nuevas corrientes o políticos que se cambien de barco…



III



DONDE HAY PREOCUPACIóN E incluso el problema ya frenó los proyectos agroindustriales vitivinícolas y de huertas nogaleras, es en Parras de la Fuente…



EL ALCALDE RAMIRO PéREZ ARCINIEGA se encuentra con la problemática de que cuando hay mucho turismo la ciudad se queda sin agua, bombeo insuficiente y empresarios locales que no frenan su extracción ni ayudan a la ciudad con los compromisos como pueblo mágico…



PERO NO SOLO ESO, sino que ahora que se tienen proyectos en zonas cercanas al valle de Parras de la Fuente, los agroindustriales, que pretendían seguir en la inversión en esa zona, han frenado ante la posibilidad de que crecimientos en zonas como Derramadero o que se use el agua del valle de Parras para abastecer ese sector industrial, podría limitarles la disponibilidad del líquido a futuro…



SI ADEMáS DE ELLO el municipio no ha localizado aún las tomas clandestinas que exalcaldes tienen de la red de agua de la ciudad para atender sus huertos y ranchos, menos van a poder competir con la importancia de proyectos habitacionales e industriales de la metrópoli que es Saltillo…



III



QUIEN LE INVIERTE BIEN al tema de la seguridad desde otros puntos de vista es el alcalde de Nava, Sergio Velázquez Vázquez…



EL MUNíCIPE HA IMPULSADO obras de renovación de la red de alumbrado público que ha sido bien valorada por los distintos sectores, en donde ya se han instalado lámparas tipo LED que mejoran en mucho los sectores para sus habitantes…



SOBRE TODO ESTO LO ha concentrado en las comunidades fuera de la cabecera municipal, donde el tema ya ha sido atendido desde el año pasado...