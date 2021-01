12 Enero 2021 04:10:00

La embestida del búfalo en Coahuila

Ayer en redes sociales se causó una gran molestia la publicación de fotografías en donde varios turistas cinegéticos posaban con un ejemplar de bisonte en Ocampo, Coahuila…



Las críticas no se hicieron esperar de todo el país contra la acción y el supuesto permiso de parte de las autoridades para cometer esa embestida contra un animal que, razonaban, retornó a Coahuila luego de 100 años de no pastar en sus praderas…



Pero lo que no sabían, es que se trata de animales que tienen seis décadas pastando en esa zona de nuestro estado y en media docena de ranchos, animales genéticamente modificados y algunos son originales de la región y que incluso los dueños de los ranchos cuidan de alimento y atención veterinaria desde siempre…



La crítica se desbordó por todo lados y Eglantina Canales salió a señalar que es la Federación quien otorga permisos y no el estado, y tiene razón, pero también le faltó a alguien de esa dependencia investigar qué pasó en el rancho Buena Vista y desde cuándo hay cacería de este tipo de ejemplares…



Los ejemplares de la fotografía son de una especie que se introdujo, genéticamente modificada, no puro, para soportar estos climas y la sequía, y la Semarnat ha otorgado permisos de cacería hace muchos años mediante las unidades de conservación de vida silvestre..



Hay ganaderos y rancheros que no los cazan, los dejan pastar en sus ranchos sin más, los alimentan y proveen de abrevaderos, porque no les interesa el aprovechamiento, pero otros sí solicitan cintillos de caza, porque de otra forma los animales mueren de viejos, solos al ser expulsados de la manada por bisontes más jóvenes o por depredadores naturales…





Faltan medidas drásticas en Eagle Pass



Si el registro de mil casos Covid positivos en lo que va del año no representa una preocupación para las autoridades de Eagle Pass, sin duda que algo sucede y se han demorado en esperar que la vacunación frene la pandemia en esta zona fronteriza de Texas…



Todo parece indicar que el juez David Saucedo y el alcalde Luis Sifuentes deben de tomar medidas, cuando la tasa de contagios es del 43% en la semana y, lo peor, la cifra de enfermos activos con Covid va en franco incremento y supera ya los mil 300 habitantes…



No podemos hablar de que los bares y restaurantes están llenos en Eagle Pass, porque eso no sucede, por el contrario, les faltan clientes provenientes de Piedras Negras y el resto de Coahuila para sobrevivir, pero algo sucede y hasta ahora no lo han detectado y mucho menos frenado, las autoridades de la ciudad y el condado…



Reportar 246 casos en el fin de semana es preocupante, más cuando la capacidad hospitalaria está al 80% y pronto, probablemente esta semana, se comenzará de nueva cuenta a buscar en San Antonio, Laredo y Uvalde camas para pacientes Covid que requieren hospitalización…



Eso le afecta a Piedras Negras y Cinco Manantiales, le afecta porque muchos de los residentes de Eagle Pass sí pueden tener movilidad transfronteriza sin problema y con ellos la enfermedad…



Veremos si con esa tasa de contagios del 43% el condado y la ciudad se deciden a tomar medidas…





La candidatura de Xavo en Morelos



En el PRI de Morelos, Coahuila, todo parece indicar que será Xavo de Hoyos el candidato a la alcaldía, esto luego de que ya desanimaron al extesorero y le dijeron que no va…



Y es que el priísmo no se quiere confiar y prefiere enviar a su mejor perfil, que además puede buscar la primera reelección, para no caer en errores y pueda ser superado por algún león rasurado que mande la oposición…



Xavo no se confía, buscará con todo la alcaldía, repetir en el cargo y que los votos en esa zona sean para el priísmo en la elección local y en la federal…



Veremos y diremos cómo es que se desarrolla el asunto, porque como a Javier Medina ya lo bajaron, habrá que ver cómo se acomoda el priísmo…





Preocupan Las Querencias en Allende



Las autoridades del estado y también del municipio siguen de cerca el tema de las capacidades en bares y restaurantes con el fin de que los contagios de Covid no se descontrolen en la Región Norte y en especial en los Cinco Manantiales…



Por ello es que comenzarán a revisar algunos lugares en donde durante el fin de semana se reportaron asistencias extraordinarias de clientes y que al final de cuentas puede convertirse en un problema de foco de contagios…



Mejor esperar y regular las entradas a lugares como el bar Querencias en Allende, propiedad de un exalcalde, que esperar a que haya un brote y al final los jóvenes contagien a sus adultos mayores que sí se cuidan y se quedan en casa…



Seguramente autoridades estatales ya traen entre sus pendientes revisar qué pasa en este lugar y también el doctor Alejandro Moscoso, para que no haya acciones que perjudiquen a todo el sector servicios…