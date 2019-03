21 Marzo 2019 04:06:00

La ‘emergencia’ de Guadiana

Un senador, presidente de la Comisión de Energía, da un mensaje a los medios de comunicación utilizando la infraestructura de la Cámara alta el martes 19 de marzo por la mañana, para urgir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que continúe adquiriendo carbón a los productores de la Región Carbonífera de Coahuila, ya que hace cuatro meses dejó de hacerlo.



El referido legislador –mismo día por la tarde– se entrevista con el director de la CFE en sus oficinas para negociar la compra de 360 mil toneladas del mineral en forma “emergente”. A la salida de la reunión informa que su gestión ha sido exitosa y el funcionario accedió a sus pretensiones.



Hasta aquí no habría inconveniente de no ser porque el personaje en comento, Armando Guadiana Tijerina, es empresario minero y en sociedad con su hermano, José Luis, propietario de Materiales Industrializados S.A. de C.V., sociedad que agrupa varias empresas: Carbón Mexicano, S.A.de C.V., Compañía Minera Zapalinamé, Macocozac, S.A. de C.V., Grupo Gex (Super Express, Transportes ALGG, Fletes y Minerales GUME, Transportes ATEO N.L., ALGG Fletes y Auto transporte Express Oriental S.A. de C.V.) y Compañía Minera Caopas.



Juez y parte, pues.



Me explico. Sus negocios no terminan con la venta simple de carbón a CFE o coque a AHMSA. Por el contrario, abarcan la cadena de valor del mineral en todas sus fases (lavado, acarreo, transporte, recuperación). Para determinar que no se beneficie de la compra “emergente” habría que hacer un seguimiento quirúrgico a fin de revisar que en ninguna parte del proceso intervenga. Interrelacionadas entre sí, es difícil saberlo sin un peritaje. Ahí se cierra la pinza.



Al respecto surgen algunas preguntas. Si el procedimiento se hará sin licitar, ¿quién será el que asigne y bajo qué criterios? ¿Por qué esa cifra y no otra? A río revuelto, ganancia de pescadores.



En términos reales, la cantidad equivale a mes y medio de producción entre los 87 registrados en la Promotora para el Desarrollo Minero –autoridad única en la materia desde hace tres meses– para vender. Es decir, en todo caso, se trata de un parche. Administrar la necesidad. Un mejoralito que apuesta por la inmediatez, no por el futuro inmediato.



En reiteradas ocasiones Guadiana ha dicho que desde hace dos años no vende carbón a la CFE. En su defensa podrá decir también que, como especialista en el tema, nadie mejor que él para interceder por una región –de la cual es nativo, además–. Incluso puede argüir un compromiso moral con sus coterráneos.



Sin embargo, su trabajo legislativo se puede resumir en un párrafo: dos iniciativas (que pasaron directamente a la congeladora); una para prohibir la reelección de alcaldes y legisladores, y otra en materia de fuero. Y seis exhortos variopintos.



Dos dirigidos al Congreso de Coahuila para que discutiese la Ley del Servicio Médico y para que diese atención a las peticiones de los trabajadores de la educación del estado, uno a la Auditoría Superior de la Federación para que auditase el ejercicio fiscal 2018 de las universidades públicas e instituciones de educación superior (cosa que ya hace); otro a las entidades federativas para que previniesen la extorsión que realizan policías estatales y municipales en perjuicio de operadores de pipas repartidoras de gas LP; uno más a la Secretaría de Gobernación para que declarase zona de emergencia La Laguna luego de las lluvias de septiembre de 2018, y por último a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brindase un informe sobre la demanda presentada en la Corte Penal Internacional por los hechos de Allende y Piedras Negras ocurridos en marzo de 2011.



El resto (casi siete meses ya) ha sido un esfuerzo permanente por defender el carbón y la tauromaquia. Indirectamente sus negocios. Apenas dos meses después de protestar el cargo de senador abogó ante López Obrador la construcción de una nueva central carboeléctrica, o bien, una unidad adicional a las dos plantas generadoras de electricidad (José López Portillo y Carbón II) ubicadas en Nava. Lo que sea, a fin de que la CFE consuma –y adquiera, desde luego– más carbón a empresarios mineros como él.



Cortita y al pie



El asunto, políticamente, se trata de quién puede más. En el último trimestre, cada uno por separado, habían hecho gestiones en el mismo sentido el gobernador del Estado, diputados federales, locales, y Reyes Flores, delegado federal, para que CFE siga financiando el círculo vicioso en el que se hallan 140 mil habitantes de cinco municipios (70% de su población total) y fomentando el atraso que supone el huachicol de piedra.



Pero a través de sendas cartas enviadas durante la última semana, Guadiana y el inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público, Rogelio Montemayor, ambos empresarios mineros alguna vez, dirigidas a la directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, describen un idéntico panorama catastrófico en caso de cancelarse la compra de carbón para la generación de electricidad. Ambos, además, le dan por su lado al Presidente de la República con el discurso de la soberanía energética, al afirmar que ésta depende del carbón primero. ¿Y del fracking después?



La última y nos vamos



Si no hay cambio de pichada, hoy jueves serán entregados los códigos para suministro. Guadiana tiene prisa, mucha prisa. Hace unas semanas, a propósito de información privilegiada que utilizan expresidentes, López Obrador dijo que si no es ilegal, por lo menos es inmoral.



Pues eso.