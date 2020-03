04 Marzo 2020 03:30:00

La familia como parte fundamental del tejido social

En la página oficial de Gobierno de México, en su apartado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, se define el feminicidio como “la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respeto de los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas”.En el Código Penal de la Federación en su Artículo 325, se establece las características o las condiciones para poderse tipificar el delito de feminicidio, y aunque la figura se establece de una mujer, es decir, un adulto y no de menores de edad o mucho menos de bebes.Con lo anterior trato de definir que cuando se trata de la privación de la vida de niñas menores de edad o bien de bebes no lo considero que debe de ser un tema que se ha estado politizando sobre un problema social que no se debe de pasar por alto como es el caso de los feminicidios en nuestro país.Por ende casos que han conmovido a la sociedad como fue el secuestro, violencia y asesinato de la niña Fátima, así como el falso secuestro y abandono del cuerpo de la pequeña Karol Nahomi, que de acuerdo a la necropsia e investigación realizado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la que se determinó que la niña había estado enferma días antes muriendo por causa de broncoaspiración, no deben de ser visto como victimas de feminicidios y más cuando en ambas situaciones participaron principalmente mujeres, sino es el resultado de la descomposición del tejido social.Pero esta corrupción de los valores, y vínculos familiares tampoco se puede ver como algo aislado, es decir, sin culpa de las autoridades porque ante la falta de castigos, así como disuasivo y correctivo como parte integral de la gobernabilidad son elementos básicos para construir un tejido social positivo.Es por eso que en este año tanto el DIF del Estado de Coahuila, así como también el DIF de la Presidencia Municipal de Saltillo, pusieron mucho empeño en este pasado domingo considerado como el Día de la Familia en México, instituido por el expresidente Vicente Fox Quesada hace 15 años atrás, para poder fomentar la unión familiar y rescatar los valores familiares como la mejor arma para desalentar el uso de drogas a temprana edad, así como motivar en la participación de las filias de la delincuencia organizada.Tanto para la capital de Coahuila, así para el resto de la entidad el objetivo de la ciudad de Saltillo, se enfocará en el fortalecimiento del cuidado de las niñas, niños y adolescentes de ambos sexos, espacios de recreación, así como el empoderamiento de las mujeres para que Saltillo sea destacado a nivel nacional en temas de seguridad, calidad de vida, servicios públicos, entre varios rubros más en el bien del tejido social de los saltillenses.En Coahuila el Día de la Familia no se vivió como una fecha más para conmemorar sin ningún sentido social, sino en esta ocasión se echó en marcha una serie de programas para que las familias coahuilenses cuenten no solamente con la información necesaria para poder ayudar, orientar a sus hijos en un mundo globalizado y el uso de la no violencia para resolver situaciones sino con la preparación suficiente y valores familiares.No solamente teniendo un Coahuila en donde el estado de derecho y la seguridad de la población prevalece en el sentido de sacar a los grupos del crimen organizado se puede tener una entidad ejemplar a nivel nacional para atraer nuevas inversiones generando más empleos y calidad de vida, porque también recuperando un tejido social hace que sea mucho más atractivo llegar a un lugar donde las familias y la comunidad cuenta con valores. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org