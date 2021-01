19 Enero 2021 03:10:00

La farsa de AHMSA

Una vez más los viejos o nuevos dueños de AHMSA se la hicieron a los trabajadores al no pagarles el ahorro, que comprometieron liquidar en enero 12, luego les dijeron que el 19 y finalmente que pagaran primero a subsidiarias.



Ya sabrán cómo estaban los empleados que echaban chispas, el juego de mentiras en que incurren los dueños, directivos, nuevos socios y hasta la obsesión del “Peje” por recuperar sus 200 mdd sin importarle la situación del trabajador.



El reporte de empleados es que vía aplicación informática ven lo que ahorran y el total a pagar al año, pero de buenas a primeras apareció en cero, como si hubieran pagado y con contando de nuevo, ni han pagado y ni fecha hay.



Hubo quien dijo que prefirieron pagar el bono a los directores, a esos que transaron y saquearon la acerera, con sus excepciones.



¡Julio, Julio, Julioooooo! El grito silencioso de los empleados, no llaman al mes sino a la urgencia de que Villacero o Julio Villarreal salga al quite, a pagar.



REPARTO DE PLURIS



El reparto de regidurías plurinominales sí cuentan en el PRI, empezaron a circular nombres de la planilla en Monclova exaltando los ánimos que alimentan el pronóstico de la derrota.



Dirían que Carlos Elizondo, candidato a síndico, que hace tres años no quiso porque no veía posibilidades de triunfo, hasta dicen condicionó su participación si incluían a Edna Heredia, la eterna funcionaria del Servicio Estatal del Empleo.



Alberto Medina, el dirigente del PRI, lo conforman con una regiduría tras su derrota como candidato a diputado además de la hija de Pancho Aranda.



El conflicto está en la elección de las 4 candidatas a regidoras, empleadas de programas estatales.



PANCHO “El GANDALLA”.



Un diputado local de Coahuila, de un partido afín a Morena, incondicional de las que mandan en Morena, Miroslava y Hortensia Sánchez, fue acusado por el Presidente de la república pasarse de vivo para recibir la vacuna antiCovid.



Francisco Cortés, de Piedras Negras, se ganó el mote de “Pancho, El Gandalla”, balconeado en la mañanera por Andrés Manuel López Obrador, que dijo es investigado.



MUERE LÍDER DE CTM



El sindicalismo de CTM en la Región Centro se vistió de luto, el último de los líderes de la vieja guardia, don Osvaldo Mata Estrada, con más de seis décadas de actividad sindical, falleció a sus 86 años.



Todo un icono de la historia sindical en la Región Centro y también política, no por nada fue diputado local en tres ocasiones con distintos gobiernos.



En los últimos años a su lado estuvo su hijo, en turno de secretario general de CTM, Jorge Carlos Mata Estrada, para él nuestra condolencia, descanse en paz don Osvaldo.



VISITA DE MARS



En Monclova está el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para presidir la reunión de información y acuerdos del Subcomité de Salud, donde por cierto recalcarán que no hay semáforo rojo, eso dijo el Secretario de Salud.



La agenda, hasta donde se supo, incluye acompañar al alcalde Alfredo Paredes, al Ecoparque Monclova, área de esparcimiento familiar que quedó de lujo y que los ciudadanos piden sea abierto, también se incluye inauguración de otras obras.



Alfredo Paredes tiene con que lucirse y demostrar porqué es reconocido.



LE BRINCÓ ELENITA



Quién iba a pensar que una de sus simpatizante del nivel de Elenita Ponatiowska acusara de abuso de poder presidencial a Andrés Manuel López Obrador.



La escritora dijo estar plenamente convencida del exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras... obligar a los periodistas vayan de madrugada y hagan preguntas a modo... y que dice el público, fifís, conservadores chairos y demás..