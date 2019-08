17 Agosto 2019 04:10:00

La Feria de Monclova está concesionada

La Feria de Monclova está concesionada, pero César Menchaca deberá cuidar que no maltraten a funcionarios municipales.



Y es que en la presentación de la Banda MS le hicieron el feo a algunos que tenían pase directo para estar cerca de la agrupación.



De plano no los dejaron pasar, mucho menos acercarse con los integrantes de la banda.



Menchaca, como presidente del comité de la Feria, no pudo salir a dar la cara ni por Alfredo Paredes.



Que al cabo ni la quería, habría dicho José Guadalupe Céspedes sobre el garrotazo que le dieron para tumbarlo de la dirigencia estatal de Morena.



Los más contentos son los malquerientes del monclovense.



Avísenle a Céspedes que ya no es el dirigente estatal de Morena, decían los mensajes que circularon por Whatsapp.



Ya sin ese liderazgo que tanto presumió, ya no se sabe quién es el que manda.



Todo lo que haya hecho Céspedes queda sin efecto, como aquella investigación que prometió contra la diputada local, Elisa Villalobos.



Muy aguantadores que son algunos funcionarios estatales.



Unos no tienen ni oficina y otros tienen que trabajar en la calle porque el clima del edificio no funciona.



En el Servicio Estatal del Empleo se está derritiendo Edna Heredia que dipuso a que sacaran escritorios de las oficinas para atender a los que buscadores de chamba.



No es la primera vez que sucede, pero aún así, no atienden las necesidades de los empleados para que puedan sacar el trabajo.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme ya dio su respuesta sobre la supuesta intención del PAN de solictar ante el Congreso del Estado modificar los periodos gubernamentales.



Riquelme se dijo respetuoso de la Constitución y para que quede claro en Coahuila ni se recortará, ni se ampliará, el periodo de mandato de la gubernatura.



Se mantendrá de seis años porque existen otras maneras de lograr empatar elecciones y tener ahorros en los procesos.



Y es que para Riquelme seis años es el tiempo que realmente se necesita para lograr transformar en muchos rubros la entidad y que cuatro son insuficientes, porque buscar hacerlo así metería a Coahuila en otra dinámica electoral.



Por otro lado, los partidos políticos arriesgan mucho al pretender empatar la elección de gobernador con la de presidente.



En un descuido y sucede lo mismo que en la elección pasada y la ola de Morena arrasa con todo.



Sin recursos para los Pueblos Mágicos al que mejor le ha ido es al municipio de Cuatro Ciénegas.



Ya son varios eventos que organizan y que le dejan la casa llena a Yolanda Cantú.



Con la carrera que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme había cupo lleno en los hoteles del Pueblo Mágico.



No es cualquier evento cuando hay cadenas especializadas en deporte cubriendo el recorrido que inició en Saltillo.



Ayer pasaron por Castaños y terminaron el primer día en Ciénegas.

El reporte hasta ahora es sólo de dos lesionados.