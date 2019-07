02 Julio 2019 03:10:00

La Fiscalía sigue investigando

LA FISCALÍA SIGUE INVESTIGANDO LOS hechos aunque todo Monclova y Frontera saben los porqués del incendio de dos negocios, otro balaceado y de la manta sobre el paso a desnivel de la colonia Occidental.



A MENOS DE 24 HORAS de que el Presidente de la República pusiera en marcha la Guardia Nacional se le mandó el mensaje desde Tabasco, su tierra, donde el bloque de carretera y mantas con amenazas fueron un acto desafiante.



POR ESTOS RUMBOS NO FUE tan descarado el asunto pero sí retador porque los hechos de inseguridad tienen el mensaje o sello característico de quien lo hace, lo advierten, y lo firman.



LO INCONGRUENTE DEL CASO ES que el fiscal Gerardo Márquez después de horas sale a decir que no son hechos suficientes para asegurar que son acciones de bandas criminales y que andan investigando el incendio.



QUERIENDO PROTEGER LAS ESTADÍSTICAS, LOS resultados de seguridad que dicen tener quedan mal con el ciudadano quien los tacha de todo, pero bueno una cosa es la que dicen otra que el pueblo se las crea.



CADA QUIEN TOME LAS PRECAUCIONES que considere convenientes para salvaguardar su integridad.



UNA BABA DE PERICO EL millón de euros que pagó Alonso Ancira para obtener su libertad bajo fianza en España, un hecho que no debe sorprender a nadie pues el hombre tiene o puede mandar traer, es empresario riquísimo.



AL DUEÑO DE AHMSA LE esperan unos meses más en España pues tendrá que concluir su proceso judicial allá, buscando argumentos legales su defensa para que no sea extraditado a México.



LA PROHIBICIÓN DE NO SALIR de España. El retiro del pasaporte o sus visitas cada dos días ante el juez es lo de menos, pero regresar a México es un clamor.



EN MÉXICO EL ASUNTO SE le complica al dueño de AHMSA, mientras que el otro involucrado ex director de Pemex se fue a Alemania, el primero pagaría los platos rotos de la acusación por la venta ilegal de Agro Nitrogenados.



LO BUENO ES QUE AHMSA redireccionó el camino.



LA GUERRA DE MORENA EN Coahuila apenas empieza, por un lado la disputa por la dirigencia dividió a los consejeros y militantes, unos se reunieron con Miroslava Sánchez y la mayoría con Guadalupe Céspedes.



LOS DOS CONVOCARON A REUNIÓN el domingo en distinto lugar, se desconocen mutuamente y se exigen cuentas claras sobre el destino de las prerrogativas del partido de más de un millón de pesos.



UN ASUNTO QUE SÓLO ES competencia del CEN de Morena, que para varias también entró en disputa por la dirigencia nacional Yeidckol Polevensky envuelta en escándalos de mal uso de recursos y Mario Delgado, el diputado federal.



EL OTRO CONFLICTO SON LOS de la “mafia del poder” en los estados, por ejemplo en Coahuila donde se asegura que el senador Armando Guadiana es el que patrocina a grupos de militantes, ordena, manda y decidirá sobre los candidatos.



UNA LISTA DE PROSPECTOS DE puros “fifí” que hará explotar a la izquierda radical que se dicen dispuestos a subir de tono sus acciones.



ANTE ESE PANORAMA MORENA NO tiene futuro político en Coahuila y por el repudio a la misma tribu priísta, los únicos que pueden avanzar son los del PAN si es que logran unirse y coordinarse.



EL QUE SE REPORTÓ DESDE los aires fue “El polvoroso” de Sangood, diría en tono de broma que iría al informe de pueblo de Andrés Manuel López Obrador, de quien había sido un crítico en redes sociales.



HABÍA ES TIEMPO PASADO, PORQUE se dice que con quien mantiene comunicación es con algunos “prietos” con cargo en el Gobierno Federal, cuestión de cortesía por sus encomiendas.



A NADIE SE LE OLVIDA el pasado de izquierda de Óscar Flores Lugo, así que su visita a México ayer eran “cuestiones personales”, como por ejemplo ir a saludar a su ex compañero del PRD y burbuja, Ricardo Mejía Berdeja.