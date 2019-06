21 Junio 2019 04:10:00

La gasolina con diesel en Piedras Negras

EL ASUNTO DE LA GASOLINERA de la colonia 28 de Junio que provocó daños en decenas de vehículos de clientes de ese expendió, ocurrió debido a una falla del distribuidor y fletero del carburante…



LUEGO DE QUE LOS encargados de laboratorio de la distribuidora del combustible realizaron el muestreo y limpiaron los tanques, determinaron que la gasolina presentaba una mezcla de magna con diesel…



AL REVISAR LOS PROCESOS de flete para la entrega del combustible detectaron que la pipa que entregó dicho combustible había trasladado antes diesel y sin ser lavada o limpiada en forma correcta fue cargada con gasolina verde para entregar en Piedras Negras…



DE TODAS FORMAS SERá esta empresa distribuidora la que se encargará de correr con todos los gastos de reparación de decenas de vehículos, tal vez mas de 100, algunos de los cuales el chistecito les saldrá caro, muy caro, pues el daño en el motor podría haber sido cuantioso…



DE CUALQUIER MANERA HAY que ser claros en ese sentido, la Profeco apenas comenzó Ludivina Benavides a recibir reportes a media tarde del miércoles, comenzó a investigar con otras gasolineras para ver si era generalizado o se vocalizaba solo en un negocio…



AHORA LA CHAMBA DE LA Profeco será verificar que el culpable de este grave error cumpla con el compromiso, pero no solo eso, sino que además la marca de gasolina, que sería la más afectada en imagen, seguramente hará algunos cambios en los procesos de recibir y solicitar combustible importado…



UN EXCELENTE ESFUERZO DE la secretaria de Turismo de Coahuila, María Guadalupe Oyervides, el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez y la alcaldesa de Múzquiz en torno a impulsar Coahuila con la Ruta del Vino y el turismo palentológico…



Y ES QUE AUNQUE no se tenga contemplado el asunto de los recursos del programa anterior de turismo denominado Pueblos Mágicos, sin duda que Coahuila ha sido uno de los pocos estados que si le apuestan a esta actividad y han aprovechado años anteriores para darse a conocer como destino del turismo nacional y regional…



LOS SIETE PUEBLOS MáGICOS de Coahuila entre los que destacan Arteaga, Cuatro Ciénegas, Arras de la Fuente, Múzquiz y Guerrero, han logrado sostener su ritmo de visitantes y su promoción con recursos propios o con estatales…



LA INICIATIVA PRIVADA TAMBIéN sabe de los beneficios y el ganar con estas inversiones y por ello es que le apuestan a esta actividad del turismo como una de gran rendimiento….



EN MúZQUIZ Y OTROS MUNICIPIOS los alcaldes le apuestan a que con mejores atractivos, con mejores espacios de recreo y visita el turismo se mantendrá e incluso podría crecer, pero eso no pasa si se frena la inversión…



DONDE DEBERá dE SURGIR claridad es en el estadio de la Sección 123 de Piedras Negras donde esta semana y desde hace días los problemas surgieron en una disputa por la propiedad del inmueble…



LUEGO DE QUE POR DéCADAS se ha creído que el titular de es predio es el sindicato minero y en general Napoleon Gómez Urrutia, resulta que un empresario monclovense ha dicho papel en mano que ese estadio y el terreno es de su propiedad y que por años y años alguna gente oportunista le ha sacado provecho sin autorización…



NO ESTARíA DE MáS LA intervención del secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, para que aclare que pasa y quién es el titular en dicha propiedad…



NO SE DEBE ESPERAR A QUE la violencia haga su aparición, pues lo que sí queda claro es que los exmineros han reclamado a Napito ese predio, el Sindicato Nacional dice que ellos son los titulares y hace menos de un mes surgió un dueño, pero este sí papel en mano…



EN EL PLEITO YA SURGIERON los afectados como es un equipo de futbol de tercera división y uno de futbol americano de la AFAINC quienes usan estas instalaciones para sus eventos deportivos…



NI LAS POLICíAS MUNICIPALES, ni los estatales y mucho menos los federales, ahora si pueden dejar pasar el tema de los migrantes como si ocurrió en el arranque de la presente administración federal…



TRAS CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA para México, pero no por los propios extranjeros en tránsito, sino por las amenazas del país vecino por la invasión de que era objeto, ahora si las corporaciones de Seguridad Preventiva deben hacer su trabajo y evitar que otro medio millón de migrantes entren fácilmente por el sur con destino a Estados Unidos….



ALCIRA VáZQUEZ, COMO DELEGADA del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, ha mostrado ese cambio de actitud incluso ahora si con operativos en distintas regiones y en cuyos casos al ser detectados migrantes en tránsito hacia Estados Unidos y sin documentos, de inmediato son asegurados y se inicia su proceso de repatriación…



OJALá Y QUE YA el ejemplo no cunda entre las propias autoridades de decir que a México son bienvenidos todos los migrantes, si, pero mejor solo aquellos que vienen de turistas, a trabajar y no de paso rumbo a Estados Unidos…