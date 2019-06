24 Junio 2019 04:10:00

La Guardia Nacional en la Ribereña

TAL COMO LO COMENTAMOS a finales de la semana pasada, la Guardia Nacional ya trabaja en evitar que los migrantes lleguen al río Bravo para intentar cruzar hacia Estados Unidos sin documentos…



LA GUARDIA NACIONAL NO SOLO pretende que los migrantes no fallezcan en su intento, tan solo en la semana se registraron cinco muertes, pero además el objetivo es que Estados Unidos vea reflejado el acuerdo para el que se firmó en ese sentido el compromiso de que México no permitiría que se usara al país como zona de tránsito hacia Estados Unidos…



LA REALIDAD ES QUE AHORA en todos los estados fronterizos se ve una gran fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, que vigila carreteras, centrales de autobuses, orillas de río y zonas en donde los migrantes normalmente se reúnen…



HABRá QUE VER HASTA dónde alcanzará el esfuerzo, luego de que al principio del mensaje fue que todo aquel migrante con deseos de trabajar sería bienvenido a México, pero no así aquel que va de paso…



LOS ALBERGUES FUERON INSUFICIENTES, pero ahora ese fenómeno de buena atención en los mismos, provocó que mas migrantes pretendieran llegar a la frontera y para el padre José Guadalupe Valdés la capacidad de los benefactores y la ayuda del Gobierno ya no alcanzará para atenderlos en cada apostolado…



SERá TIEMPO DE ANALIZAR qué es lo que sigue, porque la desesperación en Centroamérica crece y las fronteras se cierran…



AYER EL GERENTE DE SIMAS el empresario Teodoro Rodríguez revisaba junto con el mandamás de Obras Públicas, Chemo Elizondo, la obra del cárcamo que falló en la calle Fructuoso García, pues se puede pensar en que una obra puede fallar, pero no una de esa magnitud y a menos de dos años de su ejecución…



EL ZOCAVóN HABLA DEL tamaño del problema y por ello es que además de primero buscar la solución a la falla del cárcamo, en Simas y Obras Públicas investigan qué sucedió, por qué falló y ahora sí habrá denuncias y si existen elementos se consignará el caso a Contraloría para que ella determine qué es lo que se hará para que esto no vuelva a suceder…



SIMAS HACE UN ESFUERZO PARA poner en punto al sistema pero la verdad es que donde le aprietes surgen problemas y por eso es que el gerente y su personal se ocupan más de las cosas de urgencia, antes que de planear el servicio a futuro por las condiciones en que heredaron al Sistema…



ESPEREMOS QUE HAYA CONSTRUCTORAS que sean llamadas a cuentas, porque son muchas las fallas y millones que se requieren para darles solución y no se ve para cuándo…



DONDE SE PRENDIERON LOS focos de alerta para la Secretaría de Salud fue en Acuña, pues pese a la intensa campaña que se sigue al programa La línea de vida, se han presentado más casos de personas que se quitan la vida, pero no solo eso es lo preocupante, sino que además los últimos dos casos de suicidios ocurrieron presuntamente por problemas económicos…



UNO COMERCIANTE SE QUITó la vida la semana pasada y este fin de semana una mujer joven, ambos por problemas económicos…



ANTE ELLO LA SECRETARíA de Salud, que se encarga el doctor Roberto Bernal de atender a nivel estatal, ha decidido reforzar la campaña en toda la zona norte, porque los casos continúan presentándose y aunque las llamadas de solicitud de apoyo al 911 y a la línea de vida aumentan, eso refleja un problema de enfermedades depresivas mayor…



OJALá Y QUE SE agreguen algunas directrices adicionales a la campaña, los resultados así lo reflejan…



QUIEN NO FRENA EN SU trabajo y empuje de obras de pavimentación, deporte y salud es el alcalde de Nava Sergio Velázquez Vázquez…



EL MUNICIPE HA LOGRADO dar una cobertura de primer nivel en materia deportiva a Nava pero no solo eso, la calidad y la coordinación para el uso de las instalaciones ha sido excelente para evitar el deterioro de la misma…



EL ALCALDE ES MUY AHORRATIVO, dicen algunos colaboradores, pero la realidad es que esa fuerza de resistencia para gastar ha provocado muchos ahorros y dineros disponibles para obras importantes que han cambiado, han transformado, el rostro de Nava…