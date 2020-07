02 Julio 2020 04:05:00

La historia se repite

Morena empieza a mostrar los síntomas de la enfermedad que ha impedido en México la consolidación de un movimiento político de izquierda: la fragmentación a causa de los pleitos internos. Sucedió en los viejos tiempos del Partido Comunista, donde era frecuente la expulsión de los miembros, incluyendo algunos de primera línea, como Diego Rivera y José Revueltas, para citar solo a dos.



El síndrome de la fragmentación ocurrió igualmente en el Partido de la Revolución Democrática. Allí, las tribus se devoraron unas a otras, y de esas escisiones nació Morena, que hoy parece tomar el mismo camino que puede conducirlo a una crisis en la selección de candidatos para las elecciones del año próximo.



En la cúpula del partido, el actual dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar acusa a su antecesora, Yeidckol Polevnsky, de un fraude por cerca de 400 millones de pesos, pagados a empresas que no hicieron los trabajos para los cuales fueron contratadas. Este pleito ha dividido a los morenistas, pues mientras algunos apoyan a la exlíder, otros se han sumado a las filas de los defensores de Yeidckol Polevnsky, entre ellos el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina. Sea cual sea el rumbo que tome la acusación, la fractura está hecha y resultará difícil una cicatrización efectiva.



Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, uno de los políticos mexicanos más experimentados, arremetió contra “lambiscones y corruptos” de Morena, que “se someten a la línea para conseguir un hueso”. Y urgió al presidente del organismo político a elaborar un programa del partido, ya que el existente es solo un escrito de nueve páginas que, dijo, “no se sabe ni quién las escribió”. Además, trazó una línea divisoria entre los “lambiscones y corruptos” y los “congruentes”, que luchan por la preservación “de los principios que la gente aprobó”.



Y si esto fuera poco, furioso a causa de la entrevista concedida por el líder del Senado, Ricardo Monreal, al satanizado periodista Carlos Loret de Mola, el infumable John Ackerman, casi exigió a los senadores defenestrar a Monreal y buscar un nuevo líder. “¿Qué esperan para renovar su coordinación?”, escribió en un tuit.



Dolido por las revelaciones de Loret de Mola acerca de las propiedades adquiridas por él y su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lo cual no ha podido o no ha querido aclarar, acusó a Monreal de “hacerle el caldo gordo” al periodista.



No fue lejos por la respuesta de los senadores de Morena. Estos hicieron un frente prácticamente sin fisuras en defensa de su líder, mientras Monreal se negó a entablar una polémica con miembros de su propio partido.



La historia se repite, aunque es necesario marcar diferencias: los militantes del viejo Partido Comunista Mexicano basaban sus diferencias por cuestiones ideológicas. Hoy es distinto. Los morenos, o la mayoría de ellos, por lo menos, sacan los machetes y buscan enemigos entre sus compañeros en un pleito descarnado por el poder. La excepción es, quizá, Porfirio Muñoz Ledo, a quien preocupa la ausencia de un proyecto de nación.



Dice el dicho que mal empieza la semana a quien ahorcan el lunes. Aplicado a Morena, puede parafrasearse señalando que mal empiezan el sexenio quienes ya están enfrascados en luchas a muerte cuando están a menos de dos años de haber tomado el poder. No se necesita ser profeta para augurar que esta rebatiña terminará, no como el rosario de Amozoc, sino como el rosario de Amlozoc.