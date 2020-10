18 Octubre 2020 04:10:00

La hora cero

La hora cero



Llegó la hora de la verdad. Son 520 los coahuilenses que se registraron como candidatos de mayoría relativa y representación proporcional. Del total, 202 son mujeres que buscan un asiento de mayoría en la Legislatura que arrancará el próximo 1 de enero.



La duda para las autoridades electorales, que en el caso del IEC encabeza la consejera Gabriela de León Farías, es cuántos de los 2 millones 220 mil 746 coahuilenses en condición de votar acudirán a las urnas, primero porque se trata de elección huérfana; segundo, por el temor al contagio de Covid-19. Veremos.







¿Quién manda en Morena?





Ahora se sabe quién realmente tiene el control de Morena en Coahuila. Se trata de Ariel Maldonado Leza, consejero nacional, y a quien al parecer le dio resultado hacer las veces de guarura y golpeador a sueldo (de otros morenistas) al servicio del dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Maldonado, quien estuvo preso por acusaciones de secuestro y cercano al exgobernador y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, primero colocó a su esposa Lizbeth Ogazón Nava como representante de Morena ante el IEC y el INE en Coahuila, y ahora logró colarla al primer lugar de la recién modificada lista de plurinominales. En la anterior propuesta, Ogazón iba a media tabla, pero aprovechando las relaciones del marido, en la nueva está en el lugar número uno. ¿Qué tal?







A las carreras



Justo al cuarto para las 12, la dirigencia de Morena en Coahuila, a cargo de Hortencia Sánchez Galván, completó el registro válido de los militantes que estarán participando por las candidaturas plurinominales durante el actual proceso electoral.



A las carreras y después de un conflicto interno muy discutido, que exhibió ante la opinión pública no pocas artimañas y trampas, que ya van siendo el pan de cada día entre los cuadros morenistas, cumplieron con este requisito.



Habrá que ver si servirá de algo, porque como pintan las cosas, hasta la representación proporcional podría estar en riesgo ante la baja simpatía alcanzada por sus candidatos.







De avanzada



Manuel Bartlett Díaz estaría en Coahuila el jueves 22 de octubre, un día antes de la fecha prevista para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se deje ver por la Región Carbonífera, entre otras cosas para reiterar el compromiso con las familias de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos, para iniciar los trabajos de rescate.



El que al parecer trae buenos contactos en la Ciudad de México es Manuel Guerrero Nájera, secretario general de la Sección 154 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), quien habló sobre la visita.





El sorprendido



El director general de la Comisión Federal de Electricidad viene como avanzada presidencial y a pavimentar el terreno para evitar manifestaciones que le hagan pasar un mal rato a AMLO.



Pero lo que Bartlett a lo mejor no sabe es que en una de esas, él se convierte en el sorprendido, sobre todo por la inconformidad de productores de carbón, sobre todo de empresas más modestas, que nomás no dan pie con bola para cumplir con los contratos que la CFE liberó y terminaron por recurrir al coyotaje, práctica que, según el expriista, era parte del pasado.







Tienen plan B



Este sábado le contamos de la suerte de trapecista que se quieren echar en el PAN Coahuila, en caso de que en Torreón deban ir con mujer a la contienda por la Alcaldía, y en el caso de Saltillo, las tribus panistas al parecer también tienen pavimentado el terreno.



Si por normas de equidad de género los astros no se alinean en torno al diputado Juan Carlos Guerra, según el dirigente nacional Marko Cortés, para la carta fuerte por Saltillo llevaría mano la regidora Teresa Romo Castillón.



Según esto, varios factores juegan a favor de Tere Romo: el carisma, la conocen en las colonias, tanto populares, como fifís, donde está el voto panista, tiene experiencia y puede integrar a los distintos grupos. ¿Tanto así?