15 Marzo 2020 03:10:00

LA JAURÍA DE SACRAMENTO, COAHUILA

UN VERDADERO reto cruzar por el municipio de Sacramento, Coahuila, la alcaldesa Yajaira Reyna, sacó a la calle como perros rabiosos a sus elementos de tránsito.



LA FALTA DE RECURSOS económicos hizo que los policías establecieran un límite de velocidad para cruzar la ciudad de 20 kilómetros por hora, qué situación tan absurda, a cualquiera que pase irá al mínimo a 30 kmph que es la velocidad mínima de movimiento de un vehículo.



EL PRETEXTO ES que porque han tenido muchos accidentes, de los cuales nadie sabe, la verdad es que como siempre sucede en ese municipio, quieren solucionar su problema económico con los turistas y ciudadanos que tienen que pasar obligadamente por ese municipio.



CORONAVIRUS no hay forma de pararlo en México. Por más que las autoridades sanitarias quieran y pretendan parar un brote de coronavirus es imposible. Sólo imagine cómo controla el servicio médico de ciudad de México los 5.5 millones de pasajeros que mueve el metro de la ciudad.



ES IMPOSIBLE limpiar los vagones, correas, pasamanos para una movilidad de tal magnitud, sería impensable que las autoridades de la capital de la ciudad de México, llevaran a cabo acciones como las de China o Corea. Estos países cuentan con un nivel y fortaleza económica como para darse el lujo de enviar a todos a su casa y mantener aún así la economía.



MÉXICO ENTRA en Fase 2 e inician a cancelar eventos deportivos, ferias, exposiciones y escuelas, buscando mitigar las posibilidades de contagio. Las pérdidas económicas para México son incuantificables. El tianguis turístico que se pospuso para septiembre es sólo un hilo de la madeja.



COZUMEL, PRIMER DESTINO de cruceros en América, no está recibiendo uno solo, hoteles en Cancún principal destino turístico de México ha tenido que quebrar sus tarifas en al menos un 50%



HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió a la población no tener miedo ni pánico ante coronavirus pero no son suficientes las palabras.



LÓPEZ OBRADOR en la mañanera manifestó que México no está ocultando casos de Covid-19, dado que el Gobierno Federal afirmó no estar ocultando casos, lo cual es difícil creer. Aseveró que en el país se tomaron las medidas necesarias desde hace semanas para enfrentar esta situación, cosa que es totalmente falsa.



EN COAHUILA, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, ha dado pasos importantes para que no se den casos de contagio entre la población, los detectados en Torreón fueron infectados en Italia.



EN MONCLOVA, el alcalde Alfredo Paredes, ha solicitado al sector empresarial y comercial aplicar al máximo las medidas necesarias para evitar que el Covid-19 llegue a la Capital del Acero.



EXCELENTE DECISIÓN tomó la administración de Paseo Monclova, al suspender su concurso Princesita 2020 este evento traería cientos de familias al centro comercial.



PREVENIR Y CUIDAR la salud de sus visitantes es prioridad. Un concurso se realiza en cualquier momento. Lo más importante es que Paseo Monclova sigue abierto y funcionando correctamente.



EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS cerró sus fronteras y llevó acciones que afectan al mundo entero, ni la Organización Mundial de Turismo ha sido capaz de dar una cifra económica, del costo de tal acción.



MUCHOS LÍDERES de opinión han señalado varias estrategias económicas aprovechadas por los países económicamente fuertes, pero la verdad es que es una estrategia mundial compleja.



DONALD TRUMP, por lo pronto al declarar emergencia le da acceso discrecional a 50 mil millones de dólares y conociendo la historia del mandatario estadounidense era obvio esa acción.



LOS SISTEMAS de salud de Estados Unidos anunciaron que contrató a WALLMART, TARGET, CVS, PHARMACY WALGREENS para que monten en los estacionamientos sus laboratorios y habrá una aplicación por internet que vas a llenar si sientes síntomas.



ESTOS LABORATORIOS móviles te contestarán diciéndote que eres candidato a la prueba de coronavirus y te dicen a qué lugar de los establecimientos mencionados vas a ir y la prueba.



AQUÍ LO INCREÍBLE es que no te bajas de tu carro lo haces ahí mismo, a partir que la prueba llegue al laboratorio tienes tu resultado por internet.



MARCOS MEDINA, podría pasar a la historia, varios ciudadanos han solicitado que el zoológico municipal lleve su nombre. Una justa petición a quien ha dedicado su vida al cuidado de los animales, Marcos desde 1982 prácticamente sin apoyo y recursos abrió el zoológico.



POSTERIORMENTE rescató los animales para evitar se los llevaran a Saltillo, la grilla y la política obligó a Marcos a poner en resguardo en su casa los animales con el apoyo de su esposa y familia.



HOY JUSTA RAZÓN sería poner su nombre al Zoológico de Monclova, a quien ha dedicado su vida entera al cuidado de los animales. “ZOOLÓGICO DE MONCLOVA MARCOS MEDINA”.