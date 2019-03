01 Marzo 2019 04:10:00

‘La ley de Herodes’

Le siguió lloviendo sobre mojado al alcalde de Frontera, el priista Florencio Siller Linaje. Luego de la desafortunada advertencia respecto a ir con demandas legales en contra de quienes lo critiquen, el funcionario priista se convirtió en nota nacional por intolerante y violentar los derechos de la libertad de expresión.



Pero el caso no terminó ahí: integrantes de su propio partido lo reprobaron. El gobernador Miguel Riquelme reaccionó al señalar que apuesta por la libre expresión de las ideas y el diputado Jaime Bueno Zertuche, coordinador de la bancada tricolor, aseguró que no son amigos de la intolerancia.



También desde el Palacio de Coss, el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres, aclaró a Siller Linaje que es alcalde de Frontera, no de “San Pedro de los Saguaros”, por aquella película La Ley de Herodes, de Luis Estrada.



Resultó homófobo



El que resultó homófobo, o por lo menos de eso lo acusaron los grupos de la comunidad LGBTI, fue el regidor “independiente” Alfonso Danao de la Peña, quien hace días se inconformó por la posibilidad de que ante el reconocimiento legal de las personas transgénero, en política los espacios para las mujeres se vayan a reducir, al ser ocupados “por hombres” que lograron el cambio de identidad.



Pero en donde le reviraron pronto fue en el Instituto Electoral de Coahuila y precisamente en voz de una mujer, Gabriela de León Farías. La consejera presidenta del IEC aclaró al funcionario, que por cierto, los votos en la contienda por la alcaldía le alcanzaron solamente para una regiduría plurinominal, que los “trans” no usurparían posiciones de género, pues oficialmente se trata de mujeres. Haya sido, como haya sido.



Ya se vieron



¿Le suenan los nombres de Shamir Fernández Hernández y Román Alberto Cepeda González, de Torreón. O el de Álvaro Moreira Valdés, en Saltillo? Nos aseguran que los tres se perfilan para dejar lo que andan haciendo y convertirse en candidatos del Partido Revolucionario Institucional a diputados locales frente a los comicios del próximo año… Claro, todavía falta para las definiciones, pero los propios personajes ya se vieron en el Congreso local y dejaron correr la versión sobre su eventual candidatura.



Fernández fue diputado, pero pasó desapercibido por el Palacio de Coss; tampoco tuvo pena ni gloria en la delegación federal de Sedesol y en la dirigencia municipal del PRI de la Perla de La Laguna… Román Alberto se mantiene al frente de la Secretaría de Trabajo, y Moreira, en la secretaría de Organización del PRI Coahuila.



Primero su padrino



El diputado panista Juan Carlos Guerra insiste en conocer detalles sobre el número de policías asignados como escoltas y los nombres de los funcionarios, y sobre todo exfuncionarios públicos que cuentan con esa prerrogativa. Se volvió a quejar del secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego, porque se resiste a dar la información completa y se limita a señalar el número de agentes comisionados a la seguridad personal. Según estimaciones de los propios legisladores, entre la Policía del Estado y la Fiscalía General, alrededor de 500 policías andan en esos menesteres.



Pero el diputado escupió para arriba, comentan en el propio Palacio de Coss, pues primero debería dar a conocer el número de guaruras que su padrino político, el exalcalde Isidro López Villarreal, tiene con cargo a los habitantes de esta capital.



Otro cuartel



Luego de ser el primer gobernador en levantar la mano a favor de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Riquelme se mantiene cerca del Ejército Mexicano y este jueves se dejó ver por Acuña junto con el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Dagoberto Espinoza, para revisar los terrenos y planos del proyecto en donde se va a instalar un nuevo cuartel.



Para dar a conocer los detalles de la obra, junto al Gobernador anduvo el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés. También, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller.



Calma ‘chicha’



Pasó la presión, pero el problema permanece. Luego del paro laboral por falta de pagos y los recortes aplicados por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al presupuesto para escuelas, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (Cecytec), a cargo de Francisco Tobías Hernández, retomaron la impartición de clases y las actividades normales, como la entrega de libros a los 21 mil 290 alumnos de los 87 planteles.



El problema es que el daño de la Federación hacía los Cecyte ya está hecho, y urgen que se corrija, pues le quitaron dinero a la operación de los planteles y empezaron a cerrar algunos.



Buen avance



En donde van muy avanzados es en el levantamiento del Censo del bienestar, que marcará la pauta al Gobierno federal para entregar los programas sociales. Se trata de la “reingeniería” en materia de asistencia social y el que está a punto de levantar bandera blanca es el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.



El censo ha traído a Reyes Flores muy ocupado desde el arranque de la Administración federal, pero al parecer cumplirá en tiempo y forma con la tarea que le dictó el presidente Andrés Manuel López Obrador.