13 Febrero 2020 03:00:00

La llegada de Jontahan Castellanos al Sarape

ES CIERTO LA campaña anterior llego a los Saraperos el pitcher derecho, Jontahan Castellanos y a sus 38 años de edad el regiomontano poco mostró en las 15 salidas que tuvo con la franela local, seis de ellas como abridor y el resto experimentando como relevos, largo, corto, preparado y e incluso como cerrador y no pudo.



QUIZAS POR LA buena amistad que tenia tanto con el manager Roberto Vizcarra., como con el gerente deportivo, Roberto Magdaleno Ramirez permaneció en el equipo, con todo y que en repetidas ocasiones lo comentamos en este mismo espacio, lo mantuvieron, hasta que la verdad ya no había caso, que siguiera con los Saraperos.



ASI PARA COMPLETAR su temporada numero 16 fue a dar a los Pericos de Puebla, y la verdad es que tampoco mostró nada bueno, tuvo 10 salidas, cinco como abridor y tras de lanzar en 34 entradas y un tercio termino con un alto promedio de carreras limpias de 6.29, 44 imparables, 27 carreras, 24 de ellas limpias y siete cuadrangulares con 14 bases por bolas y 20 ponches.



EN SU MOMENTO aquí mismo lo expuse que el regio ya no tenia argumentos como para seguir en la pelota profesional, y los números que nos presento en el 2019 son muy claro, quizás el se aferra, porque quiere terminar su participación como pelotero en la Liga Mexicana de Beisbol.



ES POR ELLO, que ahora lo acaba de anunciar los Tigres de Quintana Roo, como uno de sus lanzadores y seguramente que van a estar muy pendientes de la pre temporada que pueda tener el originario de Monterrey, a partir del proximo 7 de marzo, cuando inicien su pre temporada allá en el paradisiaco Cancun.



CLARO QUE NO le deseamos ningún mal, y por el contrario le enviamos toda la vibras positivas para que pueda tener una buena campaña en este 2020, si es que se queda con los Tigres, pero ya esta visto que se le dificultara lanzar en el norte, mas no en el sur., en donde parques como con el Centenario de Villahermosa, el propio Beto Avila de Cancun y el Alamo Kukulcán de Merida, serán propicios para que haga buenos trabajos.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS