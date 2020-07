02 Julio 2020 04:07:00

La mantis, matadora de la avispa asesina

“La mantis religiosa europea (Mantis religiosa, comúnmente llamada santateresa, mamboretá, campamocha o tatadiós) fue designada como el insecto oficial del estado de Connecticut en 1977. Este fascinante insecto de 6-7 centímetros no es nativo de América del Norte, sino que es originario del norte de África, el sur de Europa y las zonas templadas de Asia. Ahora se encuentra en todo el estado de Connecticut. La mantis religiosa europea es un insecto beneficioso para los agricultores y un símbolo de la importancia del medio ambiente natural. ‘Mantis’ es una palabra griega que significa ‘profeta’ o ‘adivino’ (mientras caza, la mantis religiosa permanece inmóvil con sus patas delanteras levantadas en aparente meditación). Son animales solitarios excepto en la época de reproducción, cuando macho y hembra se buscan para aparearse. Cuando hay más de un macho cerca de una hembra, estos se pelean y solo uno se reproduce. Las hembras son mayores que los machos. En la mayoría de ocasiones, durante y tras el apareamiento la hembra se come al macho. Es comprensible que la mantis religiosa o rezadora (praying) a menudo esté mal escrita como mantis ‘predadora’ (preying). La mantis religiosa es un insecto verde o marrón que come pulgones, moscas, saltamontes, orugas y polillas”. Vela en acción contra una avispa asesina: https://www.youtube.com/watch?v=dYwD96hX4m0 Desempleo en EULa cifra oficial es 14.7%. la cifra de Shadowstats (que calcula los números de acuerdo con las fórmulas y los algoritmos usados oficialmente por el BLS antes de 1993, antes de ser manipulados por Bill Clinton, el maestro del mentiroso Inegi) es de 37.7 por ciento.Joe CondeFicha sobre esta leyenda del boxeo mexicano. “Nacido en Mazatlán, Sinaloa, y contrario a la costumbre, este peleador de los años 40 no fue de origen humilde, como la mayoría de los grandes del boxeo mundial, fue en este aspecto el Gene Tunney mexicano ya que este también peleó por simple vocación y no por necesidad”.La indeflación“El mundo asiste a una batalla que libran las tensiones a favor de la inflación frente a las de la deflación. En el primer Ejército militan, sobre todo, los activos sobrevalorados que cotizan en bolsa, sobre todo los mercados de acciones y tecnológico de Nueva York. En el otro lado, la caída de precios de bienes y servicios que recogen los distintos IPC de cada país (en nuestro país, del muuuuuy mentiroso INEGI), ven planear sobre sus cabezas el temido fantasma de la deflación, con índices cercanos a cero en algunos países de la Unión Europea. La combinación nada frecuente de ambas fuerzas, es la que da lugar al fenómeno de la indeflación”.VibracionesA propósito de mis recientes y aún leves temblores en la mandíbula y el brazo derecho, recuerdo el chiste del viejito don Nicanor, hospedado en un asilo de ancianos, que tenía una novia de su edad, doña Mariquita, con la que todas las tardes, después de la siesta, se iba en sus sillas de ruedas a un rincón del jardín, donde ella suavemente le sacaba el pitito, se lo sostenía en la mano y juntos escuchaban el canto de los pajaritos hasta que llegaba la hora de cenar. Pero una tarde don Nicanor no pasó por doña Mariquita. Como tan extraña ausencia se repitió por varias tardes, doña Mariquita se armó de valor y buscó a su novio en el rincón usual del jardín. ¡Cuál no sería su sorpresa al encontrarlo muy acaramelado con doña Melesita, sentados los dos en sus respectivas sillas de ruedas, escuchando el canto de los pajaritos y con el consabido bebé de él en las manos de ella! “¿Pero que tiene ella que no tenga yo?”, le preguntó muy airada doña Mariquita. La respuesta de don Nicanor fue breve e inapelable: “Parkinson”.OooooommmmmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581