08 Junio 2019 03:10:00

La marcha “Fifí’ por la dignidad

PARA DEFENDER LA HONRA DE los mexicanos, el experto en plantones, marchas y protestas, está convocando a todos los ciudadanos a la marcha en Tijuana...



HA SIDO CONVOCADA LA CLASE política del país y aunque anoche el Presidente de Estados Unidos reculó en ese golpe a México con los aranceles, la marcha no se suspende, ante todo la defensa de la patria... qué caray...



LA CONVOCATORIA A LA MARCHA la hace el mismo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien es experto en estos temas, pero qué cosas, tanto que ha criticado las marchas "Fifís" y ahora encabeza una de ellas, porque desde el momento en que va el Presidente, gobernadores y demás políticos, pues debe ser bien "Fifí" esa manifestación, más que todas las demás...



EN FIN, LOS MORENISTAS APLAUDEN la decisión de su Presidente de defender el honor y la dignidad del pueblo de México, pero lo que pide JUAN PUEBLO es que con esa misma enjundia y patriotismo, pues meta a la cárcel a todos los que han saqueado el erario y que andan libres, como si no debieran nada...



Y BUENO LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PRI ya dio su brazo a torcer y ante la presión de algunos militantes, pues será mediante consulta abierta a las bases la renovación de la dirigencia nacional...



Y COMO SE IBAN A ver muy mal, si otra vez imponían a su candidato, ahora van a instalar 6 mil casillas de votación en todo el país, para que la militancia vote libremente y sin presiones...



SON CUATRO LOS ASPIRANTES: UNO el gobernador de Campeche ALEJANDRO MORENO, quien presume el respaldo de 11 gobernadores del país...



OTRO ES EL EX RECTOR de la UNAM JOSÉ NARRO quien puede ser buena carta para el PRI nacional, pero le echan mosca sus padrinos EMILIO GAMBOA y MANLIO FABIO BELTRONES...



LA EX GOBERNADORA DE YUCATÁN, IVONNE ORTEGA y el ex gobernador de Oaxaca, ULISES RUIZ, también quieren ir por la dirigencia nacional del Tricolor...



PERO VAN A GASTAR UNA lana, nada más 4 millones de pesos a cada uno, ese es el tope de campaña, otro tiradero de dinero en nada, en una bola de políticos que van a buscar satisfacer sus intereses personales comprando la conciencia ciudadana...



Y TODO EL ALBOROTO DE la elección para que sigan robando, perdón manipulando e imponiendo candidatos a diestra y siniestra...



ALLÁ EN SACRAMENTO ES URGENTE que alguien le diga a la alcaldesa YAJAIRA REYNA que ya se ponga a trabajar y a defender los intereses del pueblo...



UNO DE NUESTROS ESCASOS LECTORES, dice que no recibe a nadie en su oficina, que ya no quiere dar entrevistas, que en pocas palabras anda con el ego por las nubes...



Y QUE CUANDO LE PIDEN obras o apoyos, sale con la gracia de que no tiene dinero, que la pasada administración dejó las finanzas bien quebradas...



CUANDO YA LA MAYORÍA DE los alcaldes andan haciendo lo que pueden y a todos los dejaron igual, en bancarrota...



DOÑA YAJAIRA REYNA LE DEBE bajar a sus lamentos y a sus presumideras y ponerse a trabajar, que para eso le paga el pueblo...