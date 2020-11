20 Noviembre 2020 04:10:00

La mariguana los dividió

La discusión que dio entrada en el Senado a la Ley para la Regulación del Cannabis dividió a los legisladores coahuilenses. El morenista Armando Guadiana Tijerina votó a favor de la medida, con el argumento de que la penalización por portar y transportar mariguana, mantiene en cárceles de todo el país a 18 mil jóvenes, muchas de ellas mujeres, que con esta medida podrán recuperar su libertad.



La priista Verónica Martínez y Martínez votó en contra, pero sin argumentos de por medio. En suma, 18 senadores, la mayoría del PRI, rechazaron la desregulación.





Plantita de cannabis



Se preguntará por la morenista Eva Galaz Calleti. La senadora de Morena anduvo por el salón de sesiones, pero literalmente solo para la foto.



De hecho, Galaz y otros senadores se aproximaron con quienes afuera del Senado se manifestaban, unos a favor, otros en contra de la medida, pero no crea que para escuchar sus planteamientos, solo para recibir como regalo una plantita de mariguana, la cual después presumieron en fotos desde su curul.





Antes muerto



Poco le faltó a Jesús de León Tello para asegurar que primero muerto, que ir en alianza con el PRI para la elección de alcaldes el próximo año en Coahuila, que coincidirá con la de diputados federales.



El dirigente del PAN Coahuila habló como si su partido no estuviera al fondo de las preferencias, relegado al tercer sitio, muy lejos del PRI y de Morena, y dejó en claro que prefiere morir en la raya que ir de la mano con el tricolor. ¿Será?





La convencieron



Si alguien tiene amarrada su nominación para competir por la Gubernatura de Nuevo León, es la paisana Clara Luz Flores Carrales. A la Alcaldesa de General Escobedo, quien es originaria de Sabinas, Coahuila, en el Partido Verde Ecologista de México le coquetearon lo suficiente como para convencerla de llevar su bandera en los comicios para suceder al “Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón.



Expriista, exalcaldesa independiente y ahora virtual candidata a gobernadora por el PVEM, Clara Luz está en el top de las mujeres más influyentes en la política mexicana.





Sin centralismo



El gobernador Miguel Riquelme dejó en claro que no tomará decisiones “desde el escritorio”, y en concreto se refirió a medidas preventivas contra el Covid-19. Para ello cada Subcomité Regional, en el que participa personal médico de los sectores público y privado, tomará las decisiones correspondientes con base en la situación en la que se encuentren.



Entre tanto, especialistas en el tema coinciden en que los subcomités deben prohibir la realización de posadas y peregrinaciones, que constituyen, aseguran y parece obvio, focos de riesgo y propagación del coronavirus. Mientras tanto, cada Subcomité Regional puede echar mano de los decretos que sobre la contingencia emitió el Gobierno estatal.





Reuniones de seguridad



Agenda llena tiene el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. Desde muy temprano se le vio por las instalaciones del C4 en Saltillo, en donde representó al gobernador Miguel Ángel Riquelme en los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la cual, por cierto, el general Guillermo Alberto Nava Sánchez, recién llegado a la Comandancia de la Sexta Zona Militar, debutó en las reuniones en donde dependencias estatales y federales revisan la estrategia de seguridad pública.



Más tarde, Chema Fraustro echó mano del Zoom para reunirse con la cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Deanna Kim, con quien siguió en el tema de seguridad, pero también el de migración, salud y economía.





Buenas con Bueno



Muy buena la respuesta de la gente al tercer informe de actividades legislativas del diputado Jaime Bueno, quien siguió los protocoles sanitarios y compareció de manera virtual desde su cuenta de Facebook, la cual registró cientos de visualizaciones.



Bueno Zertuche reconoció el trabajo y apoyo del gobernador Riquelme y del alcalde Manolo Jiménez, con quien hizo equipo y trabajó para cumplirle a los coahuilenses y, especialmente, a los habitantes del Distrito 13 de Saltillo, quienes le dieron el triunfo hace tres años y a quienes cumplió cabalmente, nos aseguran.



Bueno informó sobre la presentación de 46 iniciativas de reforma de ley, 60 puntos de acuerdo y 14 pronunciamientos sobre diferentes temas.